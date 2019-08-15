Экипаж севшего на поле А321 совершил авиационное чудо, считает эксперт

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Экипаж самолета, экстренно севшего в кукурузное поле после взлета из аэропорта Жуковский в Подмосковье, принял единственное правильное решение и действовал мастерски, считает заслуженный пилот СССР, председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов.

"Чтобы самолет не стал падать, как камень, вследствие возможного отказа второго двигателя, который уже работал нестабильно, командир корабля принял единственное правильное решение произвести посадку перед собой, при этом это решение он профессионально усилил, тем, что сел без выпущенных шасси – "на брюхо". Это принципиально важно", - сказал Смирнов РИА Новости.

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Он пояснил, что если бы самолет садился с выпущенными шасси, то были бы значительные механические повреждения конструкции судна, что повлекло бы за собой возможное повреждение топливных баков и вытекание авиакеросина, который является очень горючим материалом. Чтобы избежать этого командир решил сажать самолет "на брюхо" и прекрасно это сделал, считает пилот.

"Это случай авиационного чуда, нужно иметь мастерство, чтобы посадить такую громадину в чистом поле. И у этого чуда есть конкретные авторы – пилоты и бортпроводники, участвовавшие в эвакуации пассажиров. И чудо организовала компания, которая так мастерки готовят экипажи к ручному управлению самолетом", - продолжил эксперт.