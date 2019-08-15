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РИА Новости

Власти Подмосковья опровергли данные, что причиной ЧП с А321 стали свалки

13:12 15.08.2019 (обновлено: 14:50 15.08.2019)
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© АГН "Москва" / Андрей НикеричевСамолет Airbus А-321 авиакомпании "Уральские авиалинии" после аварийной посадки в Жуковском
Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после аварийной посадки в Жуковском
© АГН "Москва" / Андрей Никеричев
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Министр экологии и природопользования Московской области Дмитрий Куракин опроверг предположение, что причиной жесткой посадки самолета А321 вблизи аэропорта "Жуковский" стали свалки.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что за территорией аэропорта расположена несанкцинированная свалка, где постоянно летают стаи птиц, которые, видимо, попали в двигатель самолета и стали причиной аварии.
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"Предположение о том, что причиной жесткой посадки самолета вблизи аэропорта "Жуковский" стали окрестные свалки, на которых обитают птицы, ошибочно. Ближайший к месту посадки полигон - "Сафоново" закрыт в 2012 году, отходы туда не завозятся много лет, кормовой базы для птиц нет. Полигон укрыт грунтами и безопасен, поэтому нет и больших скоплений", - цитирует Куракина пресс-служба ведомства.
Он также отметил, что службы аэропорта и специализированные организации, подведомственные Росавиации, в министерство экологии Московской области за содействием по поводу организации безопасности полетов не обращались.
Самолет А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" в четверг выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский - Симферополь. По данным Росавиации, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. На взлете, после отрыва от взлетно-посадочной полосы, самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе. Лайнер совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области.
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Дмитрий КуракинРосавиацияУральские авиалинииМоскваСимферопольЭкстренная посадка самолета в ЖуковскомМосковская областьПроисшествия
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