В Пекине заявили, что вынуждены принять контрмеры на новые пошлины США

ПЕКИН, 15 авг – РИА Новости. Китай готов ввести контрмеры в ответ на новые американские десятипроцентные пошлины на экспорт объемом 300 миллиардов долларов в год, следует из заявления комитета по тарифам Госсовета страны, опубликованном на сайте ведомства.
"Это решение американской стороны является серьезным нарушением консенсуса, достигнутого лидерами двух стран в Аргентине и в Осаке, отходом от решения вопроса посредством консультаций", — говорится в сообщении.
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В начале августа Дональд Трамп объявил о намерении ввести новые тарифы с 1 сентября.
Во вторник американский торгпред сообщил, что до 15 декабря откладывает введение десятипроцентных пошлин на некоторые китайские товары, включая смартфоны и ноутбуки. Трамп объяснил это решение нежеланием нанести ущерб американским покупателям перед Рождеством.
Очередная эскалация в торговой войне двух стран произошла по итогам 12-го раунда двусторонних переговоров, на которых так и не удалось достичь прогресса в урегулировании разногласий.
После предыдущего раунда консультаций, состоявшихся в мае и также оказавшихся провальными, стороны приняли решение ввести взаимные торговые пошлины: США — на китайский импорт на 200 миллиардов долларов, Китай — на американские товары на 60 миллиардов.
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