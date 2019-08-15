В Пекине заявили, что вынуждены принять контрмеры на новые пошлины США

Флаги США и КНР на повозке велорикши в Пекине, Китай. Архивное фото

Флаги США и КНР на повозке велорикши в Пекине, Китай

© AP Photo / Andy Wong Флаги США и КНР на повозке велорикши в Пекине, Китай

ПЕКИН, 15 авг – РИА Новости. Китай готов ввести контрмеры в ответ на новые американские десятипроцентные пошлины на экспорт объемом 300 миллиардов долларов в год, следует из заявления комитета по тарифам Госсовета страны, опубликованном на сайте ведомства.

"Это решение американской стороны является серьезным нарушением консенсуса, достигнутого лидерами двух стран в Аргентине и в Осаке, отходом от решения вопроса посредством консультаций", — говорится в сообщении.

В начале августа Дональд Трамп объявил о намерении ввести новые тарифы с 1 сентября.

Во вторник американский торгпред сообщил, что до 15 декабря откладывает введение десятипроцентных пошлин на некоторые китайские товары, включая смартфоны и ноутбуки. Трамп объяснил это решение нежеланием нанести ущерб американским покупателям перед Рождеством.

Очередная эскалация в торговой войне двух стран произошла по итогам 12-го раунда двусторонних переговоров, на которых так и не удалось достичь прогресса в урегулировании разногласий.