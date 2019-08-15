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РИА Новости

МГУ вошел в топ-100 Шанхайского рейтинга вузов

13:11 15.08.2019 (обновлено: 16:50 15.08.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПамятник М.В. Ломоносову перед главным зданием Московского государственного университета на Воробьевых горах в Москве
Памятник М.В. Ломоносову перед главным зданием Московского государственного университета на Воробьевых горах в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. МГУ имени Ломоносова в 2019 году остается в топ-100 Шанхайского рейтинга вузов ARWU, еще три российских вуза — Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ), Новосибирский государственный университет (НГУ) и Московский физико-технический институт (МФТИ) — остаются в топ-500 рейтинга, сообщила пресс-служба проекта "Социальный навигатор" МИА "Россия сегодня", подготовившего русскоязычную версию рейтинга.
Шанхайский рейтинг ARWU (Academic Ranking of World Universities) выходит ежегодно с 2003 года и отбирает лучшие 500 университетов. Рейтинг составляется на основании ряда показателей, среди которых число выпускников и преподавателей, получивших Нобелевскую премию и Филдсовскую премию и медаль, количество и цитируемость опубликованных статей. В этом году ShanghaiRanking Consultancy публикует топ-1000 университетов, для составления которого оценку прошли более 1,8 тысячи университетов.
Студенты в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова
5 августа, 07:05РИА Новости
МГУ вошел в сотню лучших университетов мира по качеству образования
Согласно опубликованным данным, лучшим из российских университетов стал МГУ, он расположился на 87-й строке, в прошлом году он был на 86-м месте. Как и в прошлом году, в группу 301-400 попал СПбГУ, а МФТИ и НГУ вошли в группу 401-500.
Кроме того, в этом году в топ-1000 вошли еще семь российских вузов. В группе 601-700 оказался МИФИ, который ранее не входил даже в список кандидатов. В группе 701-800 расположился Уральский федеральный университет, в группу 801-900 попали четыре российских вуза – Томский государственный университет, Казанский федеральный университет, Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) и Национальный исследовательский технологический университет (МИСиС). В группу 901-1000 вошел Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ).
Как отметил ректор НИЯУ МИФИ Михаил Стриханов, Шанхайский рейтинг является наиболее сложным для российских вузов, поскольку 30% его общей оценки зависит от количества лауреатов Нобелевской и Филдсовской премий, являющихся выпускниками или сотрудниками университетов.
"Поэтому позиции российских вузов в этом рейтинге существенно более низкие, чем в других международных рейтингах. Например, НИЯУ МИФИ в ведущих международных рейтингах занимает следующие места в мире: THE (351-400), QS (329), U.S. News & World Report (419), Round University Rankings (157), Три миссии университета (154)", - добавил Стриханов.
По его мнению, включение МИФИ в рейтинг связано с трансформацией научно-образовательной, международной и управленческой деятельности университета. Это также обеспечило приток в университет талантливой молодежи – в этом году средний балл ЕГЭ на бюджетную форму обучения в МИФИ заметно превысил 90 баллов.
Возглавляет рейтинг лучших вузов по версии ARWU уже 17-й год подряд Гарвардский университет. Стэнфорд и Кембридж сохранили второе и третье места соответственно. В первую десятку вошли Массачусетский технологический институт, Калифорнийский университет в Беркли, Принстонский университет, Оксфордский университет, Колумбийский университет, Калифорнийский технологический институт и Чикагский университет.
Как считает руководитель проекта "Социальный навигатор" Наталья Тюрина, рейтинг ARWU – один из самых надежных инструментов в области оценки академических успехов университетов.
"На протяжении многих лет мы видим, что методика оценки не подвергается серьезным изменениям. Это дает вузам возможность играть по правилам, хорошо их понимая. В этом году топ лист рейтинга расширился до тысячи вузов – вчерашние кандидаты стали непосредственными участниками исследования. Это дает больше возможностей выбора для молодых людей, планирующих связать свою жизнь с наукой", - добавила она.
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Навигатор абитуриентаРейтинг университетовМосковский физико-технический институтМГУ имени М. В. ЛомоносоваСанкт-Петербургский государственный университетВысшая школа экономикиОбщество
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