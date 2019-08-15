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РИА Новости

В ЛИИ им. Громова рассказали о проверке ВПП в Жуковском перед вылетом А321

13:07 15.08.2019 (обновлено: 13:33 15.08.2019)
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© REUTERS / StringerСамолет Airbus А-321 авиакомпании "Уральские авиалинии" после аварийной посадки в Жуковском
Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после аварийной посадки в Жуковском
© REUTERS / Stringer
Самолет Airbus А-321 авиакомпании "Уральские авиалинии" после аварийной посадки в Жуковском
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Все предусмотренные правилами процедуры, включая осмотр взлётно-посадочной полосы на предмет отсутствия миграции птиц, были проведены на аэродроме в Жуковском перед вылетом А321 в Симферополь, заявили РИА Новости в пресс-службе Летно-исследовательского института имени Громова.
"Аэродром Раменское АО "ЛИИ им. М.М. Громова" сертифицирован Росавиацей по всем стандартам гражданской авиации, включая орнитологическое обеспечение полетов. Все необходимые технические средства работали в штатном режиме. Перед вылетом были проведены все предусмотренные правилами процедуры, включая осмотр взлётно-посадочной полосы на предмет отсутствия миграции птиц", - сказали в пресс-службе ЛИИ им. Громова.
Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после аварийной посадки в Жуковском
Вчера, 12:23Радио
Жесткая посадка самолета А321 в Жуковском: подробности
Самолет А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" в четверг выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский - Симферополь. По данным Росавиации, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. На взлете, после отрыва от взлетно-посадочной полосы, самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе. Лайнер совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области. По данным Минздрава РФ, были госпитализированы 23 человека, в том числе 9 детей.
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Экстренная посадка самолета в ЖуковскомРосавиацияУральские авиалинииМосковская областьРоссияПроисшествия
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