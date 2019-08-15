При аварийной посадке самолета А321 пострадали 55 человек

Самолет Airbus А-321 авиакомпании "Уральские авиалинии" после аварийной посадки в Жуковском

Самолет Airbus А-321 авиакомпании "Уральские авиалинии" после аварийной посадки в Жуковском

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. При аварийной посадке самолета А321 в Подмосковье пострадали 55 человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

К врачам обратились в том числе 17 детей.

По информации ГУМЧС по Московской области, шесть человек госпитализировали.

В подмосковном минздраве уточнили, что 29 человек доставили в Раменскую центральную районную больницу, среди них десять детей и одна беременная женщина.

"В результате одна женщина была госпитализирована в состоянии средней степени тяжести, остальные пострадавшие после осмотра врачами отпущены домой", - сообщили в ведомстве.

Кроме того, еще одна пострадавшая обратилась в Жуковскую городскую клиническую больницу с травмой средней степени тяжести. После оказания медпомощи ее отпустили.

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Самолет А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский - Симферополь. На борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа.

На взлете, после отрыва от взлетно-посадочной полосы, самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе. Лайнер совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области.

Глава Росавиации пообещал, что пассажирам вернут багаж, ориентировочно, до конца дня после разрешения Следственного комитета и комиссии по расследованию происшествия.

Пассажиров временно разместят в гостиничном фонде аэропорта "Жуковский", также им предоставят питание.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что в Кремле пилотов считают героями и нет никаких сомнений, что Владимир Путин представит их к наградам.