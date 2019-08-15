Более 50 пассажиров отправили в Домодедово после аварийной посадки А321

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Больше 50 пассажиров жестко приземлившегося в Подмосковье лайнера A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", которые решили продолжить полет в Симферополь, отправлены из аэропорта "Жуковский" в "Домодедово", передает корреспондент РИА Новости.

Самолет "Уральских авиалиний" в четверг выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский - Симферополь. По данным Росавиации, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. На взлете, после отрыва от взлетно-посадочной полосы, самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе. Лайнер совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области. По данным Минздрава РФ, были госпитализированы 23 человека, в том числе 9 детей. Сейчас в больнице остается одна пострадавшая, остальные отпущены.

Группу пассажиров из 53 человек посадили в два микроавтобуса. Как рассказал представитель аэропорта, вероятно, это еще не все желающие, часть может поехать в "Домодедово" позже.

Как сообщил РИА Новости один из пассажиров, вылет из "Домодедово" запланирован ориентировочно на 20.20 мск.