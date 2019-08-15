Игги Поп выложил в Сети ролик на песню из нового альбома

МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Американский рок-вокалист Игги Поп опубликовал на своем YouTube канале ролик на песню "James Bond" из нового альбома Free, сообщает NME.

На видео Игги Поп поет перед камерой, его лицо то хорошо освещено, то прячется за облаками. Режиссером клипа стал Саймон Тейлор, съемки проходили в Майами на студии Sweat Records.

"Я еще никогда так не веселился, исполняя песню", - поделился певец.

Предстоящий альбом станет восемнадцатым в карьере музыканта.