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РИА Новости
Культура

Игги Поп выложил в Сети ролик на песню из нового альбома

13:40 15.08.2019
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© AP Photo / InvisionDan/ HallmanАмериканский певец Игги Поп
Американский певец Игги Поп
© AP Photo / InvisionDan/ Hallman
МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Американский рок-вокалист Игги Поп опубликовал на своем YouTube канале ролик на песню "James Bond" из нового альбома Free, сообщает NME.
На видео Игги Поп поет перед камерой, его лицо то хорошо освещено, то прячется за облаками. Режиссером клипа стал Саймон Тейлор, съемки проходили в Майами на студии Sweat Records.
"Я еще никогда так не веселился, исполняя песню", - поделился певец.
Предстоящий альбом станет восемнадцатым в карьере музыканта.
Выход пластинки запланирован на шестое сентября на Loma Vista/Caroline International, это будет первый релиз певца после Post Pop Depression 2016 года.
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КультураМузыкаYouTubeИгги ПопМайами
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