Экипаж экстренно севшего А321 заслуживает поощрения, считает сенатор

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Экипаж экстренно севшего в Подмосковье самолета А321, предпринявший все усилия для сохранения жизни пассажиров, проявивший мужество и профессионализм, заслуживает поощрения, считает сенатор от Севастополя Ольга Тимофеева.

Самолет А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" в четверг выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский - Симферополь. По данным Росавиации, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. На взлете, после отрыва от взлетно-посадочной полосы, самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе. Лайнер совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области. По данным Минздрава РФ, были госпитализированы 23 человека, в том числе 9 детей. Сейчас в раменской больнице остается только одна пострадавшая, остальные отпущены, уточнили в ведомстве.

"От собранности экипажа, его профессионализма, выдержки зависит очень многое. То, что все живы, все спасены - это великое счастье. И, конечно, экипаж заслуживает поощрения", - сказала Тимофеева РИА Новости.

Она призналась, что сообщение о том, что все пассажиры живы, переполняет ее эмоциями. "Пятого мая, когда я летела рейсом из Симферополя в Москву, мы 40 минут кружили над Шереметьево, и затем нас отправили на запасной аэродром в Нижнем Новгороде. Именно тогда в Шереметьево разворачивалась трагедия, когда в результате аварийной посадки погибли люди", - рассказала Тимофеева.