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РИА Новости
Воронежская область

Нетесов: Воронежская область откроет рекордное количество школ и детсадов

12:56 15.08.2019
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© Фото : пресс-служба Воронежской областной ДумыОбщеобразовательная школа в Воронеже
Общеобразовательная школа в Воронеже
© Фото : пресс-служба Воронежской областной Думы
ВОРОНЕЖ, 15 авг - РИА Новости. В Воронежской области в 2019 году откроют рекордное количество дошкольных и общих образовательных учреждений, в том числе 9 школ, которые примут учеников в этом учебном году, и 21 детский сад с ясельными группами на 3 тысячи мест, сообщил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.
Глава регионального парламента накануне провел в Воронеже контрольную проверку объектов дошкольного и общего образования которые выходят на стадию сдачи в эксплуатацию в рамках нацпроектов "Жилье и городская среда" и Демография" сообщает пресс-служба облдумы.

"Воронежская область с самого начала активно включилась в реализацию национальных проектов. И мы сегодня видим даже на начальном их этапе впечатляющие результаты. В 2019 году в Воронежской области откроют рекордное количество дошкольных и общих образовательных учреждений. Среди них девять школ, которые примут учеников уже в этом учебном году, и 21 детский сад (8 из них в Воронеже) с ясельными группами, что позволит дать места примерно 3 тысячам малышам до трех лет. Всё это стало возможным благодаря слаженной работе исполнительной и законодательной власти региона, руководства муниципальных образований", - приводятся в сообщении слова Нетесова.

Депутатская комиссия во главе с председателем облдумы проверила, в частности, готовность зданий школы и детского сада на улице Артамонова в Железнодорожном районе Воронежа. Общеобразовательная школа на 1224 учащихся состоит из трех корпусов с многофункциональной спортплощадкой и спортивным стадионом. На сегодняшний день готовность объекта составляет более 98%. Детский сад рядом со школой рассчитан на 280 мест и на 12-часовое пребывание детей с двухлетнего возраста. Эти образовательные учреждения должны принять учеников и воспитанников уже 2 сентября. Строительство ведется в рамках комплексного освоения территории - возведение жилых домов и соцобъектов ведется одновременно.
© Фото : пресс-служба Воронежской областной ДумыКонтрольная проверка объектов дошкольного и общего образования в Воронеже
Контрольная проверка объектов дошкольного и общего образования в Воронеже
© Фото : пресс-служба Воронежской областной Думы
Контрольная проверка объектов дошкольного и общего образования в Воронеже
"Железнодорожный район – один из самых динамично развивающихся в Воронеже. Здесь строится достаточно много жилья, в том числе и социального. Таким образом, граждане, представляющие все социальные слои, получают возможность отдать детей в суперсовременный детский сад и такую же школу. Это положительно влияет на развитие человеческого капитала в регионе, повышает комфортность проживания здесь для всех его жителей не на словах, а на деле", - подчеркнул Нетёсов.
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Комиссия также побывала на территории новой школы на улице Федора Тютчева, рассчитанной на 1101 ученика. Общий объем бюджетных ассигнований на ее строительство составляет около 760 миллионов рублей. Школа готова примерно на 96%, чтобы успеть сдать ее к сроку, специалисты трудятся в две смены. Нетёсов отметил, что, несмотря на то, что работы на многих площадках ведутся не только в рамках графика, но и иногда даже с его опережением, регулярные проверки всех объектов со стороны областного депутатского корпуса будут продолжены.
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