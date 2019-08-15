Нетесов: Воронежская область откроет рекордное количество школ и детсадов

ВОРОНЕЖ, 15 авг - РИА Новости. В Воронежской области в 2019 году откроют рекордное количество дошкольных и общих образовательных учреждений, в том числе 9 школ, которые примут учеников в этом учебном году, и 21 детский сад с ясельными группами на 3 тысячи мест, сообщил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Глава регионального парламента накануне провел в Воронеже контрольную проверку объектов дошкольного и общего образования которые выходят на стадию сдачи в эксплуатацию в рамках нацпроектов "Жилье и городская среда" и Демография" сообщает пресс-служба облдумы.

"Воронежская область с самого начала активно включилась в реализацию национальных проектов. И мы сегодня видим даже на начальном их этапе впечатляющие результаты. В 2019 году в Воронежской области откроют рекордное количество дошкольных и общих образовательных учреждений. Среди них девять школ, которые примут учеников уже в этом учебном году, и 21 детский сад (8 из них в Воронеже) с ясельными группами, что позволит дать места примерно 3 тысячам малышам до трех лет. Всё это стало возможным благодаря слаженной работе исполнительной и законодательной власти региона, руководства муниципальных образований", - приводятся в сообщении слова Нетесова.

Депутатская комиссия во главе с председателем облдумы проверила, в частности, готовность зданий школы и детского сада на улице Артамонова в Железнодорожном районе Воронежа. Общеобразовательная школа на 1224 учащихся состоит из трех корпусов с многофункциональной спортплощадкой и спортивным стадионом. На сегодняшний день готовность объекта составляет более 98%. Детский сад рядом со школой рассчитан на 280 мест и на 12-часовое пребывание детей с двухлетнего возраста. Эти образовательные учреждения должны принять учеников и воспитанников уже 2 сентября. Строительство ведется в рамках комплексного освоения территории - возведение жилых домов и соцобъектов ведется одновременно.

© Фото : пресс-служба Воронежской областной Думы Контрольная проверка объектов дошкольного и общего образования в Воронеже © Фото : пресс-служба Воронежской областной Думы Контрольная проверка объектов дошкольного и общего образования в Воронеже

"Железнодорожный район – один из самых динамично развивающихся в Воронеже. Здесь строится достаточно много жилья, в том числе и социального. Таким образом, граждане, представляющие все социальные слои, получают возможность отдать детей в суперсовременный детский сад и такую же школу. Это положительно влияет на развитие человеческого капитала в регионе, повышает комфортность проживания здесь для всех его жителей не на словах, а на деле", - подчеркнул Нетёсов.