Кубанским приставам предложили ловить должников на трассах, ведущих к морю

КРАСНОДАР, 15 авг - РИА Новости. Практика по выявлению должников в Краснодарском крае в ходе рейдов на трассах, ведущих на черноморское побережье, заинтересовала приставов из соседних регионов, которые предложили кубанским коллегам расширить поле деятельности, сообщил главный судебный пристав Краснодарского края Дмитрий Ткаченко на пресс-конференции.

По его словам, в ходе проводимых с конца июля совместно с Госавтоинспекцией рейдов на трассах, ведущих на побережье, с 5 по 11 августа приставам удалось взыскать более 4 миллионов рублей и арестовать более 150 автомобилей. По его словам, такая практика сподвигла жителей Краснодарского края оперативно оплатить более 102 миллионов рублей долгов и завершить 4,5 тысячи исполнительных производств.

"Мне коллеги звонили, предлагали объединиться, потому что жители их регионов тоже ездят (на черноморское побережье - ред.)... Соседи все обратились, приграничные регионы: Ростовская область, Адыгея, Ставрополье. Позвонили, предложили подумать, как реализовать (работу - ред.) и по их должникам", - сказал Ткаченко.