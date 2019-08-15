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РИА Новости

Кубанским приставам предложили ловить должников на трассах, ведущих к морю

12:54 15.08.2019
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУчасток автомобильной дороги Джубга - Сочи
Участок автомобильной дороги Джубга - Сочи
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Участок автомобильной дороги Джубга - Сочи. Архивное фото
КРАСНОДАР, 15 авг - РИА Новости. Практика по выявлению должников в Краснодарском крае в ходе рейдов на трассах, ведущих на черноморское побережье, заинтересовала приставов из соседних регионов, которые предложили кубанским коллегам расширить поле деятельности, сообщил главный судебный пристав Краснодарского края Дмитрий Ткаченко на пресс-конференции.
По его словам, в ходе проводимых с конца июля совместно с Госавтоинспекцией рейдов на трассах, ведущих на побережье, с 5 по 11 августа приставам удалось взыскать более 4 миллионов рублей и арестовать более 150 автомобилей. По его словам, такая практика сподвигла жителей Краснодарского края оперативно оплатить более 102 миллионов рублей долгов и завершить 4,5 тысячи исполнительных производств.
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"Мне коллеги звонили, предлагали объединиться, потому что жители их регионов тоже ездят (на черноморское побережье - ред.)... Соседи все обратились, приграничные регионы: Ростовская область, Адыгея, Ставрополье. Позвонили, предложили подумать, как реализовать (работу - ред.) и по их должникам", - сказал Ткаченко.
Он пояснил, что по закону для проведения исполнительных действий в отношении жителей других регионов требуется поручение приставов из соответствующих субъектов РФ. "Сейчас такой вопрос уже рассматривается... Такой механизм есть, вопрос, как его правильно реализовать", - добавил главный судебный пристав Краснодарского края.
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