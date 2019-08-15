Найденного в омской тайге мальчика передали медикам

"Ребенок был найден в полутора километрах от места пропажи одной из поисковых групп. В данный момент ребенок передан медикам, но не госпитализирован", - сказал собеседник агентства.

Мальчик пропал днем 13 августа. Родители оставили его одного в салоне машины и ушли собирать ягоды. Вернувшись, они обнаружили пропажу сына. По факту исчезновения мальчика СК возбудил уголовное дело. Ребенка искали около 600 полицейских, волонтеров, местных жителей, вертолет Росгвардии, два частных самолета. В поисковом отряде "Лиза Алерт Омск" сообщали, что на подмогу прибыли пилот беспилотного летательного аппарата и картограф из Москвы, а также члены "Лиза Алерт" из Новосибирской области. Поиски не прекращались и ночью.