Молдавский парламент одобрили отмену смешанной системы на выборах депутатов

КИШИНЕВ, 15 авг — РИА Новости. Парламент Молдавии большинством голосов одобрил на заседании во четверг в окончательном чтении переход от смешанной к пропорциональной избирательной системе на выборах депутатов, заявила спикер Зинаида Гречаный.
Парламент Молдавии в июне одобрил в первом чтении законопроект о переходе от смешанной к пропорциональной избирательной системе на выборах депутатов. По словам главы парламентской комиссии по праву, назначениям и иммунитету Сергея Литвиненко, необходимость отмены смешанной избирательной системы вызвана тем, что она была утверждена вопреки рекомендациям Венецианской комиссии, а также международных партнеров Молдавии — ЕС и США.
"Законопроект по изменению некоторых законодательных актов в окончательном чтении поддержан 59 голосами", - заявила Гречаный.
Законопроект предусматривает не только возвращение к пропорциональной смешанной системе, но и внесение поправок в правила проведения выборов. В частности, речь идет о запрете голосования в день выборов, а также предоставлении диаспоре двух дней для участия в выборах. Также депутаты разработали правила, призванные обеспечить транспарентность финансирования политформирований и избирательных кампаний.
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Закон о переходе Молдавии к смешанной избирательной системе был одобрен в июле 2017 года. В Демпартии Молдавии, самой многочисленной в парламенте, заявляли о предложении изменить Кодекс о выборах и перейти к одномандатным округам. Однако глава государства Игорь Додон, который до избрания президентом возглавлял Партию социалистов, предложил перейти к смешанной системе, когда половина депутатов выбирается по партийным спискам, а другая — по одномандатным округам. Парламент в итоге взял за основу смешанную систему голосования, на которой настаивала оппозиция. Парламентские выборы от 24 февраля прошли по смешанной избирательной системе.