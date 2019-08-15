Молдавский парламент одобрили отмену смешанной системы на выборах депутатов

КИШИНЕВ, 15 авг — РИА Новости. Парламент Молдавии большинством голосов одобрил на заседании во четверг в окончательном чтении переход от смешанной к пропорциональной избирательной системе на выборах депутатов, заявила спикер Зинаида Гречаный.

Парламент Молдавии в июне одобрил в первом чтении законопроект о переходе от смешанной к пропорциональной избирательной системе на выборах депутатов. По словам главы парламентской комиссии по праву, назначениям и иммунитету Сергея Литвиненко, необходимость отмены смешанной избирательной системы вызвана тем, что она была утверждена вопреки рекомендациям Венецианской комиссии, а также международных партнеров Молдавии — ЕС и США.

"Законопроект по изменению некоторых законодательных актов в окончательном чтении поддержан 59 голосами", - заявила Гречаный.

Законопроект предусматривает не только возвращение к пропорциональной смешанной системе, но и внесение поправок в правила проведения выборов. В частности, речь идет о запрете голосования в день выборов, а также предоставлении диаспоре двух дней для участия в выборах. Также депутаты разработали правила, призванные обеспечить транспарентность финансирования политформирований и избирательных кампаний.