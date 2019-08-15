Более 60 тысяч жителей Донбасса обратились за получением гражданства России

Сейчас число желающих растёт, ежедневно с заявлениями обращается более тысячи человек, сообщила она. По словам Казаковой, спрос настолько большой, что МВД России решило увеличить численность соответствующих подразделений для приема граждан.

Президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы. Меньше чем через неделю в Ростовской области открылись Центры выдачи российских паспортов. Документы в них принимаются от уполномоченных лиц ДНР и ЛНР. Позднее действие указа было расширено на всех жителей Донецкой и Луганской областей.