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РИА Новости

Более 60 тысяч жителей Донбасса обратились за получением гражданства России

12:51 15.08.2019 (обновлено: 12:57 15.08.2019)
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкВыдача российских паспортов гражданам ДНР и ЛНР
Выдача российских паспортов гражданам ДНР и ЛНР
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Более 60 тысяч жителей Донбасса обратились за получением российского гражданства, положительное решение принято по 25 тысячам обращений, заявила журналистам начальник главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова.
"Обратились более 60 тысяч жителей ДНР и ЛНР, принято решение о приеме в гражданство 25 тысяч", - рассказала Казакова.
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Сейчас число желающих растёт, ежедневно с заявлениями обращается более тысячи человек, сообщила она. По словам Казаковой, спрос настолько большой, что МВД России решило увеличить численность соответствующих подразделений для приема граждан.
Президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы. Меньше чем через неделю в Ростовской области открылись Центры выдачи российских паспортов. Документы в них принимаются от уполномоченных лиц ДНР и ЛНР. Позднее действие указа было расширено на всех жителей Донецкой и Луганской областей.
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До сих пор жителям Донбасса выдано преступно мало паспортов граждан РФ попахивает саботажем решения президента РФ
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Sergey Kuznetsov
1220100
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