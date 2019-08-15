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РИА Новости
Культура

У погибшего солиста Prodigy были многомиллионные долги, пишут СМИ

12:50 15.08.2019 (обновлено: 14:53 15.08.2019)
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© AFP 2019 / SCANPIX DENMARK/ Torben ChristensenЛидер британской группы The Prodigy Кит Флинт
Лидер британской группы The Prodigy Кит Флинт
© AFP 2019 / SCANPIX DENMARK/ Torben Christensen
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. У погибшего вокалиста группы Prodigy Кита Флинта было 7,3 миллиона фунтов стерлингов долгов, пишет газета Sun.
По информации издания, за несколько дней до смерти Флинт выставил на продажу свой особняк в графстве Эссекс стоимостью в полтора миллиона фунтов. После того как его финансовые проблемы были решены, состояние музыканта сократилось до 4,3 миллиона фунтов, сообщает СМИ,
В то же время издание пишет, что, несмотря на многочисленные долги, Флинт заработал за последние два года около полутора миллиона фунтов стерлингов, выступая в составе Prodigy.
В начале марта 49-летний Кит Флинт был найден мертвым в своем доме в графстве Эссекс. Следствие еще не установило точных обстоятельств смерти вокалиста группы Prodigy Кита Флинта, но обнаружило в крови покойного кокаин, алкоголь и кодеин.
Лидер британской группы The Prodigy Кит Флинт
4 марта, 15:46РИА Новости
Эпатажный и искренний: каким запомнится солист The Prodigy Кит Флинт
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