У погибшего солиста Prodigy были многомиллионные долги, пишут СМИ

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. У погибшего вокалиста группы Prodigy Кита Флинта было 7,3 миллиона фунтов стерлингов долгов, пишет У погибшего вокалиста группы Prodigy Кита Флинта было 7,3 миллиона фунтов стерлингов долгов, пишет газета Sun

По информации издания, за несколько дней до смерти Флинт выставил на продажу свой особняк в графстве Эссекс стоимостью в полтора миллиона фунтов. После того как его финансовые проблемы были решены, состояние музыканта сократилось до 4,3 миллиона фунтов, сообщает СМИ,

В то же время издание пишет, что, несмотря на многочисленные долги, Флинт заработал за последние два года около полутора миллиона фунтов стерлингов, выступая в составе Prodigy.