Кремль не комментирует данные об отказе выделить операторам частоты для 5G

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. В Кремле не комментируют информацию СМИ о том, что президент РФ Владимир Путин согласился отказать сотовым операторам в выделении приоритетного для 5G диапазона радиочастот 3,4-3,8 ГГц, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее в четверг газета "Ведомости" со ссылкой на источники сообщила, что Путин наложил резолюцию "Согласен" на письмо Совета безопасности с отрицательной позицией по выделению частот 3,4–3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России.

"Без комментариев, поскольку мы служебную переписку никак не комментируем", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать эту информацию

Диапазон 3,4-3,8 ГГц – наиболее привлекательный для 5G, он свободен в большинстве стран мира и на него ориентируются крупнейшие мировые вендоры при производстве оборудования. Однако в России этот диапазон занят другими службами, в том числе силовыми ведомствами, спецслужбами и "Роскосмосом".

Вице-премьер РФ Максим Акимов на встрече с президентом РФ в середине апреля попросил дать поручения для активизации работы по конверсии радиочастотного спектра в этом диапазоне. Позднее вице-премьер оценил как позитивный состоявшийся разговор по расчистке частотного диапазона. В апреле СМИ сообщили, что президент РФ поручил Совету безопасности проработать вопрос об использовании для сетей 5G частот военных в диапазоне 3,4–3,8 ГГц.

К решению вопроса выделения этих частот для 5G подключился вице-премьер РФ Юрий Борисов, курирующий вопросы ОПК, говорил ранее Акимов. Борисов считает одним из основных требований "расчистки" диапазона частот, используемых силовыми ведомствами, для сетей связи 5G использование отечественными сотовыми операторами телекоммуникационного оборудования российской разработки и производства.

В июле замглавы Минкомсвязи Олег Иванов сообщил, что было проведено совещание двух вице-премьеров, которое, по его мнению "прошло очень плодотворно", оба вице-премьера согласились, что России нельзя отстать в развитии 5G от других стран. Сам Иванов ранее высказывал мнение, что задержка с решением вопроса с частотами может затормозить развитие 5G в РФ.