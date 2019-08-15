В Кремле ответили на вопрос о награждении летчиков А321

Самолет Airbus А-321 авиакомпании "Уральские авиалинии" после аварийной посадки в Жуковском

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. В Кремле прокомментировали инцидент с самолетом, экстренно севшим на поле в Подмосковье, и заявили, что пилотов в кратчайшие сроки наградят.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что госнаграды присуждаются указом главы государства.

"После того как герои будут представлены к наградам, будут выполнены необходимые формальности в кратчайшие сроки, никаких сомнений в этом нет, и они будут награждены". Дмитрий Песков

Он подчеркнул, что пилотов в Кремле считают героями.

"Давайте поздравим друг друга <...> пожелаем скорейшего выздоровления тем, кто пострадал, и поздравим героев-летчиков, которые спасли жизни людей и посадили самолет", — добавил представитель президента.

Журналисты также попросили его прокомментировать сообщения о том, что за пределами аэропорта Жуковский находится несанкционированная свалка, привлекающая много птиц, которые, по предварительным данным, попали в двигатели и стали причиной аварии.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что все факторы станут известны в результате расследования, которое обещает быть оперативным, так как корпус самолета и черные ящики уцелели.

"Есть своя процедура. И только потом можно будет говорить уже о причинах. <…> Если вы спрашиваете, хорошо ли это — несанкционированная свалка, это плохо. И вы знаете, что с несанкционированными свалками ведется непримиримая борьба", — заключил Песков.

Приземление в поле

Самолет А321 "Уральских авиалиний" выполнял рейс Москва — Симферополь, на его борту находились 234 человека, в том числе семь членов экипажа.

Сразу после взлета в двигатели попала стая чаек, это повлекло перебои в их работе. Пилоты приняли решение совершить экстренную посадку в кукурузном поле возле деревни Рыбинское. Самолет приземлился с убранным шасси.

Пассажиров эвакуировали по надувным трапам. По данным Минздрава, 23 человека госпитализировали, в том числе девять детей.