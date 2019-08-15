В Кремле назвали посадивших в Подмосковье самолет А321 летчиков героями

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. В Кремле считают героями посадивших в подмосковном поле А321 летчиков, они спасли десятки жизней, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Давайте поздравим друг друга, что 234 пассажира самолета и семь членов экипажа остались живы, пожелаем скорейшего выздоровления тем, кто пострадал, и поздравим героев-летчиков, которые спасли жизни людей и посадили самолет", - сказал Песков журналистам.

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Он также отметил, что этот четверг очень хороший день: "И мальчик тоже... у нас под Омском живой нашелся. Слава богу!"

Самолет А-321 авиакомпании "Уральские авиалинии" в четверг выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский - Симферополь. По данным Росавиации, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. На взлете, после отрыва от взлетно-посадочной полосы, самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе. Лайнер совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области. По данным Минздрава РФ, были госпитализированы 23 человека, в том числе 9 детей. Как добавляют в СК РФ, возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Как сообщается на странице поиска пропавших детей в социальной сети "ВКонтакте" , трехлетний мальчик, пропавший в лесу под Омском, найден живым.