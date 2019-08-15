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РИА Новости

В варшавском аэропорту два самолета совершили аварийную посадку

12:45 15.08.2019
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CC BY-SA 3.0 / Adrian Grycuk / Варшавский аэропорт имени Фридерика Шопена
Варшавский аэропорт имени Фридерика Шопена
CC BY-SA 3.0 / Adrian Grycuk /
Варшавский аэропорт имени Фридерика Шопена. Архивное фото
ВАРШАВА, 15 авг - РИА Новости. Два самолета совершили в четверг аварийные посадки в варшавском аэропорту Шопена, сообщает пресс-служба авиагавани.
Первый инцидент произошел с грузовым самолетом MD-11. "Уже во время руления самолета после посадки в одном из двигателей возник пожар. Немедленно была задействована пожарная служба аэропорта. Огонь быстро погасили. Никто не пострадал", - говорится в сообщении.
В связи с работой пожарных отправка рейсов из аэропорта была приостановлена примерно на 30 минут.
Этим же утром в аэропорту совершил аварийную посадку пассажирский Embraer польского авиаперевозчика LOT. "В кабине произошло задымление. Самолет после вылета из Варшавы очень быстро вернулся на аэродром", - говорится в сообщении.
На борту находились 96 пассажиров. Никто не пострадал.
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