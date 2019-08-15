Речь об исключении Турции из программы F-35 не идет, заявили в Анкаре

АНКАРА, 15 авг – РИА Новости. Речи об исключении Турции из программы по производству новейших истребителей F-35 не идет, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу в четверг.

"Речь не идет об официальном исключении нас из программы по F-35. Я думаю, что мы сможем прийти к согласию в рамках взаимопонимания. Иначе обе страны пойдут на шаги, которые негативно повлияют на их отношения. Мы на этом этапе фокусируемся на решении существующих противоречий путем переговоров", - сказал Чавушоглу.