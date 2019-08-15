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РИА Новости

Речь об исключении Турции из программы F-35 не идет, заявили в Анкаре

12:42 15.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
АНКАРА, 15 авг – РИА Новости. Речи об исключении Турции из программы по производству новейших истребителей F-35 не идет, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу в четверг.
"Речь не идет об официальном исключении нас из программы по F-35. Я думаю, что мы сможем прийти к согласию в рамках взаимопонимания. Иначе обе страны пойдут на шаги, которые негативно повлияют на их отношения. Мы на этом этапе фокусируемся на решении существующих противоречий путем переговоров", - сказал Чавушоглу.
Самолет Су-35 во время выступления на Международном авиационно-космическом салоне МАКС 2015 в подмосковном Жуковском
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Вместо F-35. Что даст Турции покупка российских истребителей Су-35
Покупка новейших российских систем ПВО спровоцировала международный скандал между Турцией и США: Соединенные Штаты требовали отказаться от сделки и взамен приобрести их комплексы Patriot. В случае отказа Вашингтон не исключал возможность задержать или вообще отменить продажу Анкаре новейших истребителей F-35, но Турция отказалась идти на уступки. Участие Турции в программе F-35 после этого было свернуто.
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Мевлют ЧавушоглуF-35ТурцияСШАВ мире
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