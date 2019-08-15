В Волгоградской области появится новый ледовый дворец

ВОЛГОГРАД, 15 авг - РИА Новости. Ледовый дворец появится в городе Михайловка Волгоградской области, его строительство планируется начать в 2020 году, сообщает в четверг пресс-служба администрации области.

По информации ведомства, о строительстве нового ледового дворца в Волгоградской области заявил губернатор региона Андрей Бочаров. Спортивный объект появится на месте заброшенного парка в городе Михайловка, который в 2018 году начали возрождать, как отмечает администрация, проект благоустройства территории площадью более 12 гектаров был определен местными жителями путем голосования.

"Парк дополнительно к той инфраструктуре, которая уже запланирована, получит спортивные комплексы. Какой объект необходимо расположить здесь, мы обсуждали не только с жителями Михайловки, но и близлежащих территорий. И пришли к единому мнению о строительстве ледового дворца", - цитирует ведомство слова Бочарова.