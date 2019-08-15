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РИА Новости
Волгоградская область

В Волгоградской области появится новый ледовый дворец

12:38 15.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкГубернатор Волгоградской области Андрей Бочаров
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 15 авг - РИА Новости. Ледовый дворец появится в городе Михайловка Волгоградской области, его строительство планируется начать в 2020 году, сообщает в четверг пресс-служба администрации области.
По информации ведомства, о строительстве нового ледового дворца в Волгоградской области заявил губернатор региона Андрей Бочаров. Спортивный объект появится на месте заброшенного парка в городе Михайловка, который в 2018 году начали возрождать, как отмечает администрация, проект благоустройства территории площадью более 12 гектаров был определен местными жителями путем голосования.
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"Парк дополнительно к той инфраструктуре, которая уже запланирована, получит спортивные комплексы. Какой объект необходимо расположить здесь, мы обсуждали не только с жителями Михайловки, но и близлежащих территорий. И пришли к единому мнению о строительстве ледового дворца", - цитирует ведомство слова Бочарова.
Отмечается, что проект ледового дворца должен быть разработан до конца текущего года, а строительство начнется в 2020 году. Объектом смогут пользоваться и жители соседних районов области.
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Волгоградская областьАндрей БочаровВолгоградская областьОбщество
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