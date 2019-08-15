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РИА Новости

США хотят разрушить систему контроля над вооружениями, заявил Лавров

12:36 15.08.2019
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
© РИА Новости / POOL
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров . Архивное фото
СОЛНЕЧНОГОРСК, 15 авг - РИА Новости. США стремятся разрушить систему контроля над вооружениями, чтобы развязать себе руки и избавиться от всех международных обязательств в этой сфере, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Лавров напомнил, что в США уже анонсировали планы по выведению оружия в космос, а также о том, что ракеты средней и меньшей дальности "после того, как американцы договор о запрещении этих ракет наземного базирования разрушили, будут развертываться в АТР". Причем, подчеркнул министр, "когда это заявление делалось, насколько можно понять, никто не спрашивал те страны, куда собираются американцы размещать эти новые виды ракет средней и меньшей дальности".
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"В целом США, уже можно сказать со всей ответственностью, взяли курс на развал всей системы контроля за вооружениями, всей системы обеспечения международной стратегической стабильности. Вслед за договором по ПРО, из которого США вышли в начале века, сейчас они разрушили Договор о ракетах средней и меньшей дальности, уже звучат заявления, что Договор о стратегических наступательных вооружениях, который истекает в феврале 2021 года, тоже уже устарел, не отвечает американским интересам, что нет смысла сохранять какие-то двусторонние каналы по контролю над вооружениями с РФ, нужно вовлекать Китай, прекрасно понимая, что Китай не даст на это согласия. И уже готовится почва, судя по некоторым звучащим из Вашингтона заявлениям, для того, чтобы окончательно поставить крест на участии США в Договоре о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний", - сказал он, выступая на форуме "Территория смыслов".
"Цель таких негативных, неконструктивных шагов может заключаться только в одном - чтобы США имели полную свободу рук в решении вопросов своей военной политики и не были бы связаны никакими международными обязательствами. Это печально. Это огромный шаг назад от тех достижений в сфере контроля над вооружениями, которые были сделаны", - добавил Лавров.
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"Разрушает всю систему". Политолог о позиции США по СНВ-3США усомнились в продлении СНВ-3 из-за российских гиперзвуковых ракет, пишут СМИ. Работу над договором нужно продолжать, уверен военный политолог Александр Перенджиев. Он прокомментировал ситуацию в эфире радио Sputnik.
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