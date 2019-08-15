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РИА Новости

Части пассажиров экстренно севшего А321 оказали психологическую помощь

12:25 15.08.2019 (обновлено: 13:34 15.08.2019)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСамолет А-321 авиакомпании "Уральские авиалинии" с пассажирами на борту совершил аварийную посадку в Подмосковье
Самолет А-321 авиакомпании Уральские авиалинии с пассажирами на борту совершил аварийную посадку в Подмосковье
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Самолет А-321 авиакомпании "Уральские авиалинии" с пассажирами на борту совершил аварийную посадку в Подмосковье
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Некоторые пассажиры самолета А321, экстренно севшего после взлета из аэропорта Жуковский в Подмосковье, находятся в состоянии шока, им потребовалась помощь психолога, сообщил журналистам главврач раменской центральной районной больницы Андрей Фадеев.
"У нас штатный психолог общался с теми, кто этого требовал, сказал, что (люди) находятся в состоянии шока, но ничего острого, сложного она (психолог) не выявила", - сказал Фадеев в эфире телеканала "Россия 24".
Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после аварийной посадки в Жуковском
Вчера, 12:23Радио
Жесткая посадка самолета А321 в Жуковском: подробности
Самолет А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" в четверг выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский - Симферополь. По данным Росавиации, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. На взлете, после отрыва от взлетно-посадочной полосы, самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе. Лайнер совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области. По данным Минздрава РФ, были госпитализированы 23 человека, в том числе 9 детей. Сейчас в раменской больнице остается только одна пострадавшая, остальные отпущены, уточнили в ведомстве.
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Экстренная посадка самолета в ЖуковскомРосавиацияУральские авиалинииМосковская областьРоссияПроисшествия
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