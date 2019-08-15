СК проверит службы опеки в Красноярске, где у общежития нашли тело младенца

Ранее сообщалось, что на асфальте под окнами общежития в Ленинском районе краевого центра было обнаружено тело четырехмесячной девочки с признаками падения с высоты. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство". На причастность к преступлению проверяют 44-летнего отца погибшего ребенка, который в момент преступления находился, предположительно, в состоянии опьянения.