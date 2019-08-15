СК проверит службы опеки в Красноярске, где у общежития нашли тело младенца

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил дать оценку действиям органов опеки в Красноярске, где под окнами общежития найдено тело младенца, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее сообщалось, что на асфальте под окнами общежития в Ленинском районе краевого центра было обнаружено тело четырехмесячной девочки с признаками падения с высоты. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство". На причастность к преступлению проверяют 44-летнего отца погибшего ребенка, который в момент преступления находился, предположительно, в состоянии опьянения.
"Александром Бастрыкиным дано поручение руководству ГСУ СК России по Красноярскому краю провести комплекс следственных действий, направленных на установление объективной картины произошедшей трагедии, дать принципиальную правовую оценку не только действиям родителей погибшей девочки, но и должностных лиц органов опеки, обязанных отвечать за обеспечение безопасных условий жизни и здоровья ребенка", - говорится в сообщении.
Кроме того, глава СК поручил центральному аппарату ведомства проконтролировать расследование уголовного дела. Сейчас на месте происшествия работают следователи, допрашиваются свидетели, проводится ряд экспертиз.