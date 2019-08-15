Преподаватель летчиков А321 прокомментировал ЧП с самолетом в Подмосковье

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Преподаватели летчиков, успешно посадивших в поле в Подмосковье аварийный самолет, гордятся ими: главное, что все живые, заявил РИА Новости заместитель директора филиала по воспитательной работе Бугурусланского летного училища гражданской авиации Иван Первов.

"Свидетельство коммерческого пилота мы выдавали Юсупову Дамиру Касимовичу 2013 года выпуска. Второй пилот тоже наш выпускник 2017 года. Это мой выпускник. Мы их выпускали. Гордость. Живы. Здоровы. Мы здесь о летательном аппарате даже речи не ведем. Неважно, восстановят его или нет. Все живые - главное", - сказал собеседник агентства.

"Мы же помним случай, когда на полосу посадили самолет и сгорели люди, 41 человек. Практики сажать самолет на кукурузное поле нет. Только в теории и на тренажере. Их учат при особом случае полета, их учат действиям при отказе двигателя на тренажере. Это в обязательном порядке", - отметил он.

Самолет А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" в четверг выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский - Симферополь. По данным Росавиации, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. На взлете, после отрыва от взлетно-посадочной полосы, самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе. Лайнер совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области. По данным Минздрава РФ, были госпитализированы 23 человека, в том числе 9 детей.