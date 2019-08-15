Кубань получила 1,5 миллиарда рублей на развитие дорог

КРАСНОДАР, 15 авг — РИА Новости. Краснодарский край получил из федерального бюджета 1,5 миллиарда рублей на развитие дорожной сети, регион планирует направить средства на ремонт и реконструкцию трасс регионального значения, сообщил журналистам губернатор Вениамин Кондратьев.
"Краснодарский край получил дополнительно от федерации 1,5 миллиарда рублей на развитие дорожной сети. Эти деньги мы сможем направить на ремонт и реконструкцию трасс регионального значения. В этом году планировали привести в порядок около 600 километров дорог, благодаря новой субсидии мы сможем отремонтировать дорог на 60 километров больше", - отметил губернатор.
Так, по его словам, регион начнет ремонт трассы в Сочи от села Эсто-Садок до туристического комплекса "Горная карусель", 50 миллионов рублей будут направлены на установку пунктов учета интенсивности движения и 100 миллионов рублей – на обустройство трасс для разделения потоков машин.
"Кстати, мы планируем разработать собственную программу по разделению встречных потоков на дорогах. Дороги Кубани считаются одними из лучших в стране, по ним ежегодно передвигаются миллионы туристов. И наша задача – работать над повышением безопасности трасс", - добавил Кондратьев.
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Он также отметил, что регион благодарен федеральному центру за постоянную поддержку в этом вопросе. "Большим подспорьем в повышении безопасности наших дорог стал национальный проект "Безопасные и качественные дороги" – мы ремонтируем, приводим в соответствие со всеми требованиями не только участки улиц в трех городских агломерациях, но и девять участков на региональных дорогах протяженностью 77 километров. Эти работы завершены на 70%", - заключил глава края.