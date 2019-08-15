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РИА Новости

Власти Гибралтара освободили экипаж задержанного иранского танкера

12:16 15.08.2019 (обновлено: 12:33 15.08.2019)
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© РИА Новости / Елена ШестернинаВид Гибралтара
Вид Гибралтара
© РИА Новости / Елена Шестернина
Вид Гибралтара. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Власти Гибралтара освободили капитана и трех членов экипажа иранского танкера Grace 1, задержанного в начале июля, сообщает газета Gibraltar Chronicle со ссылкой на гибралтарское правительство.
Ранее газета Sun со ссылкой на источники, близкие к главному министру Гибралтара Фабиану Пикардо, сообщила, что Grace 1, задержанный в Гибралтаре более месяца назад, освободят в четверг. По данным источников газеты, Пикардо не планировал во время судебного заседания в четверг просить о продлении срока содержания капитана задержанного танкера под стражей в связи с тем, что тот дал главному министру Гибралтара письменное обязательство.
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В четверг стало известно, что за несколько часов до предполагаемого освобождения танкера США попросили власти Гибралтара его задержать. По данным Gibraltar Chronicle, в связи с новым запросом решение было отложено до 16.00 четверга.
Власти британского Гибралтара 4 июля заподозрили иранский танкер Grace 1 в нарушении санкций ЕС против Сирии. В рамках расследования дела полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа. Суд продлил их содержание под стражей до 15 августа.
Вечером 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту. Иранские власти заявили, что экипаж судна здоров, а танкер стоит на якоре у порта. Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара.
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