Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-15T13:22Z
https://ria.ru/20190815/1557528342.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155232/93/1552329320_0:175:2227:1427_1036x0_80_0_0_08ac1ccaef965736b961f87d6aa23c67.jpg
РИА Новости

Россия ограничила поставки свиней и свинины из Болгарии и Словакии

12:13 15.08.2019 (обновлено: 13:22 15.08.2019)
447
© РИА Новости / Владислав СергиенкоДорожные знаки на пункте пропуска "Джанкой" на границе России и Украины
Дорожные знаки на пункте пропуска Джанкой на границе России и Украины
© РИА Новости / Владислав Сергиенко
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Россельхознадзор ввел с 9 августа временные ограничения на поставки в Россию продукции свиноводства из Болгарии и Словакии в связи с ухудшением ситуации по африканской чуме свиней (АЧС), следует из материалов ведомства.
"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору информирует о том, что в связи с ухудшением эпиозотической обстановки по африканской чуме свиней на территории Болгарии и Словакии с 9 августа вводятся временные ограничения на поставки в Российскую Федерацию со всей территории Словакии и Болгарии живых свиней, продуктов убоя свиней, свинины и продукции, содержащей свинину, эмбринов свиней и спермы хряков", - говорится в документе.
Вид на тайгу
Вчера, 07:55Радио
Глава Минприроды допустил полный запрет на экспорт леса в Китай
Исключение составляют виды продукции, прошедшие обработку по технологии, гарантирующей разрушение вируса АС: готовая продукция из свинины, готовая продукция, содержащая в своем составе свинину или сырье из нее, а также сырье животного происхождения (из свинины), предназначенное для производства кормов для непродуктивных животных и пушных зверей
Одновременно ограничен транзит домашних свиней и содержащихся в неволе диких свиней со всей территории этих стран.
Россельхознадзор уточняет, что транзит живых свиней по территории Словакии и Болгарии возможен в опломбированных транспортных средствах.
Сбор урожая яблок в Белоруссии
23 июля, 17:13Радио
Сняты ограничения на поставки белорусских яблок в Россию
Африканская чума свиней - заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.
В настоящее время в число стран Европы, подверженных АЧС, помимо Болгарии и Словакии, входят также Венгрия, Чехия, Польша, Молдавия, Литва, Латвия, Эстония, Румыния, Бельгия, Украина и Сербия.
2200012
Обсудить 4
РоссельхознадзорСловакияБолгарияЭкономика
Рекомендуем
Руки в наручниках
Адвокат: у задержанного на Украине чиновника вместо взятки нашли календари
РИА
Новости
Вид Гибралтара
Власти Гибралтара освободили экипаж задержанного иранского танкера
Вывеска у входа в здание, в котором располагается постоянное представительство Российской Федерации при Совете Европы в Страсбурге
В СФ ответили на слова Болтона о краже технологий для гиперзвукового оружия
Здание Государственной Думы в Москве
В ГД ответили на слова Болтона о краже технологий для гиперзвукового оружия
Лента
новостей
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова назвала планы США по выходу из ВТО безответственными
Флаги США и КНР на повозке велорикши в Пекине, Китай
В Пекине заявили, что вынуждены принять контрмеры на новые пошлины США
Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после аварийной посадки в Жуковском
Преподаватель летчиков А321 прокомментировал ЧП с самолетом в Подмосковье
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Кирове нашли тело трехлетнего ребенка с ножевыми ранениями
Министерство юстиции США
Минюст США запросил задержание иранского танкера Grace 1, сообщили СМИ
Военнослужащий в костюме химзащиты в Солсбери
В крови второго полицейского из Солсбери нашли следы яда
Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после аварийной посадки в Жуковском
Ученый объяснил, как и с какими чайками мог столкнуться самолет в Жуковском
Хмельницкая АЭС
Блок Хмельницкой АЭС передали в энергосистему Польши
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с участниками Всероссийского молодежного образовательного форума Территория смыслов в Солнечногорске
Глава немецкого МИД в ближайшие дни посетит Москву
Рабочий проводит контроль на приемной станции нефтепровода Дружба
Минск повысит тариф на транзит нефти по "Дружбе" по согласованию с Москвой
Участники акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса
В МИД прокомментировали ультимативные заявления США в отношении Венесуэлы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:26"Восточный" назвал условие продажи акций из дела Baring Vostok, пишут СМИ
09:24Бишкекский горсуд оставил Атамбаева под стражей до 26 августа
09:19Спасателей направили в четыре района Приморья, где бушует тайфун "Кроса"
09:11Эрдоган распорядился ускорить строительство АЭС
09:08В Роскачестве назвали признаки фейковых отзывов
09:07На Кубани восемь человек попали в больницы после ДТП с двумя машинами
09:06Освобожденный в Гибралтаре танкер с иранской нефтью сменил название
09:02Китайские туристы застряли на границе в Приморье из-за тайфуна
09:00Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов
09:00Санкции США увеличили доходы российских нефтяных компаний, сообщили СМИ
09:00Генконсульство в Гонконге предупредило россиян о готовящихся протестах
08:56В Нижегородской области три человека погибли в ДТП
08:53Эксперт рассказал, почему Зеленский не признает статус Крыма
08:51В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны ВСУ
08:44В Кашмире погибли четверо пакистанских солдат
08:43Тайфун "Кроса" затронет юг Сахалина
08:41В Крыму ответили на отказ Киева снять водную блокаду
08:40Богатейший человек Гонконга призвал прекратить насилие и хаос в городе
08:36США на $4,3 миллиарда сократят расходы на международную помощь, пишут СМИ
08:34В Приморье семь сел оказались отрезаны из-за тайфуна "Кроса"
Лента новостейМолния