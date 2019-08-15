Россия ограничила поставки свиней и свинины из Болгарии и Словакии

Дорожные знаки на пункте пропуска "Джанкой" на границе России и Украины

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Россельхознадзор ввел с 9 августа временные ограничения на поставки в Россию продукции свиноводства из Болгарии и Словакии в связи с ухудшением ситуации по африканской чуме свиней (АЧС), следует из материалов ведомства.

"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору информирует о том, что в связи с ухудшением эпиозотической обстановки по африканской чуме свиней на территории Болгарии и Словакии с 9 августа вводятся временные ограничения на поставки в Российскую Федерацию со всей территории Словакии и Болгарии живых свиней, продуктов убоя свиней, свинины и продукции, содержащей свинину, эмбринов свиней и спермы хряков", - говорится в документе.

Исключение составляют виды продукции, прошедшие обработку по технологии, гарантирующей разрушение вируса АС: готовая продукция из свинины, готовая продукция, содержащая в своем составе свинину или сырье из нее, а также сырье животного происхождения (из свинины), предназначенное для производства кормов для непродуктивных животных и пушных зверей

Одновременно ограничен транзит домашних свиней и содержащихся в неволе диких свиней со всей территории этих стран.

Россельхознадзор уточняет, что транзит живых свиней по территории Словакии и Болгарии возможен в опломбированных транспортных средствах.

Африканская чума свиней - заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.