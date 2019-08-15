Захарова назвала планы США по выходу из ВТО безответственными

ОРЕНБУРГ, 15 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает безответственным намерение США выйти из Всемирной торговой организации (ВТО).
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США могут выйти из Всемирной торговой организации, "если это потребуется". Он убежден, что правила организации лишь помогают другим странам "пользоваться" США для собственного обогащения. В особенности он отметил Китай, с которым у США идет фактическая торговая война. Трамп также назвал "ужасным решением" допуск КНР в ВТО.
"У стран уходили десятилетия на гармонизацию своих экономик в систему ВТО и вдруг крупнейшая страна говорит - "а мы не исключаем, что выйдем оттуда". Это как? Слово "экономика" - это не просто цифры, проценты, это жизни людей. ...Это судьбы конкретных людей, конкретных компаний, которые дают рабочие места. Как можно так безответственно, как на счетах, - это даже не счеты, а первобытные палочки, - решать судьбу мира? Так нельзя", - сказала Захарова, выступая на Международном молодежном форуме "Евразия Global" в Оренбурге.
Она отметила, что прежде чем говорить о чем-то новом, нужно подумать над тем, чтобы не разрушать старое.