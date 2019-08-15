Захарова назвала планы США по выходу из ВТО безответственными

"У стран уходили десятилетия на гармонизацию своих экономик в систему ВТО и вдруг крупнейшая страна говорит - "а мы не исключаем, что выйдем оттуда". Это как? Слово "экономика" - это не просто цифры, проценты, это жизни людей. ...Это судьбы конкретных людей, конкретных компаний, которые дают рабочие места. Как можно так безответственно, как на счетах, - это даже не счеты, а первобытные палочки, - решать судьбу мира? Так нельзя", - сказала Захарова, выступая на Международном молодежном форуме "Евразия Global" в Оренбурге.