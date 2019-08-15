В Омской области нашли живым пропавшего трехлетнего мальчика

КРАСНОЯРСК, 15 авг — РИА Новости. Трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу под Омском два дня назад, нашли живым, сообщается на странице поиска пропавших детей в Трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу под Омском два дня назад, нашли живым, сообщается на странице поиска пропавших детей в соцсети "ВКонтакте".

"Коля найден! Жив. Спасибо всем за помощь", — говорится в публикации.

В областном Минздраве РИА Новости рассказали, что мальчика сразу отправили на машине скорой помощи в Большереченскую районную больницу для обследования.

Как сообщает местный портал ngs55.ru со ссылкой на ведомство, состояние ребенка "ближе к удовлетворительному". Еще во время перевозки ему начали специальную терапию в связи с крайней степенью обезвоживания.

Медикам удалось стабилизировать состояние ребенка, его осматривают врачи в отделении анестезиологии и реанимации. С ним также будет работать психолог.

В региональном главке МЧС РИА Новости рассказали, что мальчик смог продержаться в лесу столько времени из-за теплых ночей и отсутствия дождей. Температура в ночное время превышала норму и доходила до +15 градусов.

Мальчик пропал днем 13 августа. Родители оставили его одного в машине и ушли собирать ягоды.

Когда взрослые вернулись, сына в автомобиле уже не было.

СК возбудил уголовное дело. Ребенка искали около 600 полицейских, волонтеров, местных жителей, вертолет Росгвардии, два частных самолета.

В поисковом отряде "Лиза Алерт Омск" сообщали, что на помощь прибыл оператор беспилотника, картограф из Москвы, а также члены "Лиза Алерт" из Новосибирской области. Поиски не прекращались и ночью.