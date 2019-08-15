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РИА Новости

В Омской области нашли живым пропавшего трехлетнего мальчика

12:12 15.08.2019 (обновлено: 15:20 15.08.2019)
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© РИА Новости / Нина ЗотинаШеврон поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт"
Шеврон поисково-спасательного отряда Лиза Алерт
© РИА Новости / Нина Зотина
КРАСНОЯРСК, 15 авг — РИА Новости. Трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу под Омском два дня назад, нашли живым, сообщается на странице поиска пропавших детей в соцсети "ВКонтакте".

"Коля найден! Жив. Спасибо всем за помощь", — говорится в публикации.

В областном Минздраве РИА Новости рассказали, что мальчика сразу отправили на машине скорой помощи в Большереченскую районную больницу для обследования.
Как сообщает местный портал ngs55.ru со ссылкой на ведомство, состояние ребенка "ближе к удовлетворительному". Еще во время перевозки ему начали специальную терапию в связи с крайней степенью обезвоживания.
Челябинская область
12 августа, 19:44РИА Новости
На Урале нашли женщину и девочку, три дня назад потерявшихся в лесу
Медикам удалось стабилизировать состояние ребенка, его осматривают врачи в отделении анестезиологии и реанимации. С ним также будет работать психолог.
В региональном главке МЧС РИА Новости рассказали, что мальчик смог продержаться в лесу столько времени из-за теплых ночей и отсутствия дождей. Температура в ночное время превышала норму и доходила до +15 градусов.
Мальчик пропал днем 13 августа. Родители оставили его одного в машине и ушли собирать ягоды.
Когда взрослые вернулись, сына в автомобиле уже не было.
СК возбудил уголовное дело. Ребенка искали около 600 полицейских, волонтеров, местных жителей, вертолет Росгвардии, два частных самолета.
Поиски трехлетнего мальчика в Омской области
Вчера, 13:27РИА Новости
В СК рассказали, где нашли пропавшего в омской тайге мальчика
В поисковом отряде "Лиза Алерт Омск" сообщали, что на помощь прибыл оператор беспилотника, картограф из Москвы, а также члены "Лиза Алерт" из Новосибирской области. Поиски не прекращались и ночью.
По всем проселочным дорогам в округе выставили наряды сотрудников ГИБДД. В поисках также были задействованы пять квадроциклов, два квадрокоптера, вездеход. Местные жители вели поиски в лесу на лошадях.
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Поиски пропавшего под Омском ребенкаРосгвардияСледственный комитет РФМоскваНовосибирская областьРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Родителей следует хорошенько наказать за такую беспечность и за страдания малыша, хотя они уже сами себя наказали за эти 3 дня..
15 августа, 12:36
aanshilovskikh
5700517
Оставить трехлетнего в машине и идти в лес? А если б заблудились или еще чего? "Родитель №1" и "Родитель №2", не иначе.
15 августа, 12:46
ПСПоручик Сами знаете
5301124
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