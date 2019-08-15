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РИА Новости

Пассажиры делали селфи с экипажем после жесткого приземления в Подмосковье

11:59 15.08.2019 (обновлено: 14:32 15.08.2019)
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© РИА Новости / Валерий МельниковСамолет Airbus А-321 авиакомпании "Уральские авиалинии" после аварийной посадки в Жуковском
Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после аварийной посадки в Жуковском
© РИА Новости / Валерий Мельников
Самолет Airbus А-321 авиакомпании "Уральские авиалинии" после аварийной посадки в Жуковском. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Пассажиры жестко приземлившегося в Подмосковье самолета делали после удачной посадки селфи с экипажем, свидетельствуют фотоснимки и видео, предоставленные РИА Новости летевшим этим рейсом Степаном Акопяном.
Акопян успел после эвакуации из самолета сделать селфи с бортпроводниками, а также заснял происходящее после посадки.
Пассажир Степан Акопян и член экипажа самолета Airbus А-321 авиакомпании "Уральские авиалинии" после аварийной посадки в Жуковском
Пассажир и член экипажа самолета Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после аварийной посадки в Жуковском
Пассажир Степан Акопян и член экипажа самолета Airbus А-321 авиакомпании "Уральские авиалинии" после аварийной посадки в Жуковском
"Идем правее на солнце вдоль рядов кукурузы", - кричит пилот в мегафон.
Рядом с местом посадки находится дорога, на которую пассажиры выходили после эвакуации и с которой их забирали автобусами.
Самолет А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" в четверг выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский - Симферополь. По данным Росавиации, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. На взлете, после отрыва от взлетно-посадочной полосы, самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе. Лайнер совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области. По данным Минздрава РФ, были госпитализированы 23 человека, в том числе 9 детей.
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Экстренная посадка самолета в ЖуковскомРосавиацияУральские авиалинииМосковская областьРоссияПроисшествия
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