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РИА Новости

Минюст США запросил задержание иранского танкера Grace 1, сообщили СМИ

11:59 15.08.2019 (обновлено: 14:51 15.08.2019)
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© AP Photo / J. David AkeМинистерство юстиции США
Министерство юстиции США
© AP Photo / J. David Ake
Министерство юстиции США. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Министерство юстиции США попросило задержать иранский танкер Grace 1 за несколько часов до того, как власти Гибралтара намеревались объявить о его освобождении, сообщает газета Gibraltar Chronicle.
О запросе США объявил в ходе краткого судебного слушания в Верховном суде Гибралтара юрист, представляющий генерального прокурора Гибралтара Майкла Ламаса. Газета отмечает, что утром в четверг власти Гибралтара должны были объявить об освобождении танкера, но в связи с просьбой США решение было отложено до 16.00 четверга. Как заявил председатель Верховного суда Энтони Дадли, если бы не запрос США, "судно бы отправилось".
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Ранее газета Sun со ссылкой на источники, близкие к главному министру Гибралтара Фабиану Пикардо, сообщила, что Grace 1, задержанный в Гибралтаре более месяца назад, освободят в четверг. По данным источников газеты, Пикардо не планировал во время судебного заседания в четверг просить о продлении срока содержания капитана задержанного танкера под стражей в связи с тем, что тот дал главному министру Гибралтара письменное обязательство.
Власти британского Гибралтара 4 июля заподозрили иранский танкер Grace 1 в нарушении санкций ЕС против Сирии. В рамках расследования дела полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа. Суд продлил их содержание под стражей до 15 августа.
Вечером 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту. Иранские власти заявили, что экипаж судна здоров, а танкер стоит на якоре у порта. Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара.
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4 августа, 12:13РИА Новости
Иран задержал иностранный танкер в Персидском заливе, сообщили СМИ
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Министерство юстиции СШАЕвросоюзМоскваСирияГибралтарСШАВ мире
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