Минюст США запросил задержание иранского танкера Grace 1, сообщили СМИ

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Министерство юстиции США попросило задержать иранский танкер Grace 1 за несколько часов до того, как власти Гибралтара намеревались объявить о его освобождении, сообщает Министерство юстиции США попросило задержать иранский танкер Grace 1 за несколько часов до того, как власти Гибралтара намеревались объявить о его освобождении, сообщает газета Gibraltar Chronicle.

О запросе США объявил в ходе краткого судебного слушания в Верховном суде Гибралтара юрист, представляющий генерального прокурора Гибралтара Майкла Ламаса. Газета отмечает, что утром в четверг власти Гибралтара должны были объявить об освобождении танкера, но в связи с просьбой США решение было отложено до 16.00 четверга. Как заявил председатель Верховного суда Энтони Дадли, если бы не запрос США, "судно бы отправилось".

Ранее газета Sun со ссылкой на источники, близкие к главному министру Гибралтара Фабиану Пикардо, сообщила, что Grace 1, задержанный в Гибралтаре более месяца назад, освободят в четверг. По данным источников газеты, Пикардо не планировал во время судебного заседания в четверг просить о продлении срока содержания капитана задержанного танкера под стражей в связи с тем, что тот дал главному министру Гибралтара письменное обязательство.

Власти британского Гибралтара 4 июля заподозрили иранский танкер Grace 1 в нарушении санкций ЕС против Сирии. В рамках расследования дела полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа. Суд продлил их содержание под стражей до 15 августа.