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РИА Новости

Кузнецова выясняет, какая помощь нужна пострадавшим экстренной посадке А321

11:47 15.08.2019 (обновлено: 11:52 15.08.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова выясняет, какая помощь необходима пострадавшим с жестко приземлившегося в Подмосковье самолета А321 "Уральских авиалиний", сообщается на странице института уполномоченных по правам ребенка в Facebook.
Самолет А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" в четверг выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский - Симферополь. По данным Росавиации, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. На взлете, после отрыва от взлетно-посадочной полосы, самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе. Лайнер совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области. По данным Минздрава РФ, в больницы были доставлены 23 человека, в том числе 9 детей. Сейчас в больнице остается только одна пострадавшая, остальные отпущены, уточнили в Минздраве.
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"Детский омбудсмен Анна Кузнецова находится на связи с уполномоченными ведомствами, в настоящий момент уточняется, какая помощь необходима пострадавшим", - говорится в сообщении.
Позже Кузнецова уточнила, что врачи уже осмотрели пострадавших детей и отпустили домой, так как госпитализация не потребовалась. "Слава богу, все живы! Экипаж сделал невозможное – это достойно самой высокой оценки", - написала омбудсмен в Facebook
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Экстренная посадка самолета в ЖуковскомАнна КузнецоваРосавиацияУральские авиалинииМосковская областьПроисшествия
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