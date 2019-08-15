Кузнецова выясняет, какая помощь нужна пострадавшим экстренной посадке А321

Самолет А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" в четверг выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский - Симферополь. По данным Росавиации, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. На взлете, после отрыва от взлетно-посадочной полосы, самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе. Лайнер совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области. По данным Минздрава РФ, в больницы были доставлены 23 человека, в том числе 9 детей. Сейчас в больнице остается только одна пострадавшая, остальные отпущены, уточнили в Минздраве.