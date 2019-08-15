В Казань приехала первая команда-участница WorldSkills-2019

КАЗАНЬ, 15 авг - РИА Новости. Первая команда-участница чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019, который стартует в столице Татарстана 22 августа, прибыла в четверг из Ирана.

Мировой чемпионат WorldSkills 2019 пройдет 22-27 августа. Казань была выбрана городом проведения чемпионата на генассамблее WorldSkills International в Сан-Паулу в августе 2015 года. За это право она соперничала с Парижем и бельгийским Шарлеруа. Ожидается, что участниками чемпионата в Казани станут порядка 1,3 тысячи молодых людей до 22 лет (в некоторых компетенциях – до 25 лет) из 63 стран. Лучших определят в 56 компетенциях. Основной площадкой соревнований станет международный выставочный центр "Казань Экспо". В общей сложности ожидается, что мероприятия чемпионата WorldSkills Kazan 2019 посетят более 200 тысяч человек.

"С сегодняшнего дня начинается активная стадия прибытия всех участников, всех команд. Иранская делегация – первая, в ее составе 44 человека, ребята будут участвовать в соревнованиях по 11 компетенциям", - сказал журналистам первый заместитель министра образования и науки Татарстана Андрей Поминов, встречавший делегацию.

По его информации, мировой чемпионат в Казани уже перекрывает все предыдущие чемпионаты по количеству стран-участниц – из будет 63, в то время как в предыдущем чемпионате в Абу-Даби приняли участие команды из 59 стран.

Руководитель иранской команды Реза Баджуланд поблагодарил организаторов за помощь, отметив, что с момента регистрации команды и до настоящего времени велась слаженная работа с российской стороной, иранская сторона получала всю необходимую поддержку для приезда в Казань.

"Конечно, мы знаем про Россию и приехали сюда, зная, чего нам ожидать… Россия и Иран сейчас хорошо сотрудничают, у нас также есть меморандум о сотрудничестве с российскими организаторами. Уверен, что у нас может быть много сфер для сотрудничества, особенно в обучении компетенциям, и сами соревнования – это только небольшая толика этого сотрудничества", - сказал он, добавив, что в рамках чемпионата состоятся различные встречи, совещания, где вопросы взаимодействия будут обсуждены более детально.