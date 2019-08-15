Пассажиры севшего на поле А321 рассказали, как быстро подоспела помощь

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Экстренные службы начали подъезжать к пассажирам самолета, экстренно севшего после взлета из аэропорта Жуковский в Подмосковье, по разным оценкам, через 15-40 минут после приземления, сообщили пассажиры рейса журналистам.

"Мы долго шли по полю к дороге, пытались сориентироваться, в какую сторону идти – из-за кукурузы ничего не видно. Потом немного посидели на обочине. Первым приехали пожарные, потом уже потихонечку скорые и все остальные", - рассказала пассажирка Светлана Бабина.

Она добавила, что пассажиры ждали помощь не менее 15 минут. "Пассажиры помогали друг другу. Открытого огня мы не видели. Пилоту жали руки, говорили "спасибо" и аплодировали", – отметила Бабина.

Самолет А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" в четверг выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский - Симферополь. По данным Росавиации, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. На взлете, после отрыва от взлетно-посадочной полосы, самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе. Лайнер совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области. По данным Минздрава РФ, были госпитализированы 23 человека, в том числе девять детей.