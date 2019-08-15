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РИА Новости

Полпред в УрФО заявил, что экипаж аварийно севшего А321 действовал слаженно

11:40 15.08.2019 (обновлено: 11:58 15.08.2019)
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© АГН "Москва" / Денис ВоронинСамолет Airbus А-321 авиакомпании "Уральские авиалинии" после вынужденной посадки в Жуковском
Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после вынужденной посадки в Жуковском
© АГН "Москва" / Денис Воронин
Самолет Airbus А-321 авиакомпании "Уральские авиалинии" после вынужденной посадки в Жуковском
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 авг - РИА Новости. Экипаж самолета А321 "Уральских авиалиний", следовавшего из Жуковского в Симферополь и аварийно севшего в Подмосковье, действовал слаженно и профессионально, паники на борту не было, заявил полпред президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Николай Цуканов.
"Экипаж действовал слаженно и профессионально: в сложнейшей ситуации пилоты приняли верные решения. Без сомнения, эта героический поступок! Молодцы и пилоты, и бортпроводники! Да и сами пассажиры проявили спокойствие и выдержку - никакой паники на борту", - приводятся слова Цуканова в сообщении на сайте полпредства.
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Полномочный представитель президента сообщил, что держит ситуацию под личным контролем.
"Во время телефонного разговора руководитель Росавиации Александр Нерадько сообщил Николаю Цуканову, что для расследования обстоятельств происшествия сформирована специальная комиссия. По информации генерального директора авиакомпании "Уральские авиалинии" Сергея Скуратова, вся необходимая помощь пассажирам оказывается в полной мере", - отмечается в сообщении.
Самолет А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" в четверг выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский - Симферополь. По данным Росавиации, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. На взлете, после отрыва от взлетно-посадочной полосы, самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе. Лайнер совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области. По данным Минздрава РФ, были госпитализированы 23 человека, в том числе 9 детей.
Самолет А-321 авиакомпании Уральские авиалинии с пассажирами на борту совершил аварийную посадку в Подмосковье
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РосавиацияУральские авиалинииНиколай ЦукановЕкатеринбургРоссияАлександр НерадькоЭкстренная посадка самолета в ЖуковскомМосковская областьПроисшествия
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