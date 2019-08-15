Полпред в УрФО заявил, что экипаж аварийно севшего А321 действовал слаженно

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 авг - РИА Новости. Экипаж самолета А321 "Уральских авиалиний", следовавшего из Жуковского в Симферополь и аварийно севшего в Подмосковье, действовал слаженно и профессионально, паники на борту не было, заявил полпред президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Николай Цуканов.

"Во время телефонного разговора руководитель Росавиации Александр Нерадько сообщил Николаю Цуканову, что для расследования обстоятельств происшествия сформирована специальная комиссия. По информации генерального директора авиакомпании "Уральские авиалинии" Сергея Скуратова, вся необходимая помощь пассажирам оказывается в полной мере", - отмечается в сообщении.

Самолет А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" в четверг выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский - Симферополь. По данным Росавиации, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. На взлете, после отрыва от взлетно-посадочной полосы, самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе. Лайнер совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области. По данным Минздрава РФ, были госпитализированы 23 человека, в том числе 9 детей.