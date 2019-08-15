Пассажирка аварийно севшего А321 рассказала о задымлении при эвакуации

Самолет А-321 авиакомпании "Уральские авиалинии" с пассажирами на борту совершил аварийную посадку в Подмосковье

Самолет А-321 авиакомпании "Уральские авиалинии" с пассажирами на борту совершил аварийную посадку в Подмосковье

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Один из трапов аварийно приземлившегося в подмосковном аэропорту "Жуковский" самолета задымился при эвакуации, но огня не было, рассказала пассажирка рейса Алиса Брагина.

"Мы упали в кукурузное поле. Уже началась паника, нам открыли правый трап, там было задымление, но огня я не видела. Нас не выпустили, открыли левый трап, и туда мы все побежали", - сказала она журналистам.

Она уточнила, что сидела в середине самолета и первая выбралась из салона. "Паника началась, когда уже упали, никто не говорил ничего, а по звукам нам было понятно, что можем сгореть в любую секунду. Кто-то кричал: "Ура, мы приземлились", потом уже открыли трап и нас начали выпускать", - добавила пассажирка.

Девушка после эвакуации, отбегая по команде на безопасное расстояние от самолета, потеряла ботинок. "Я не стала его поднимать, побежала", - сказала Брагина. Она сообщила, что видела людей с травмами, но "их было не много, нас не так сильно трясло, я без травм".