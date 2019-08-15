Аэропорт Саратова опроверг данные об уложенной в туалете плитке с Гагариным

САРАТОВ, 15 авг - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Информация о том, что на полу в туалете пассажирского терминала нового саратовского аэропорта "Гагарин" уложена плитка с изображением первого космонавта Земли, не соответствует действительности, сообщил РИА Новости представитель воздушной гавани Максим Жминда.

"Данная информация не соответствует действительности. Панели, фотографии которых опубликованы в СМИ, планируется использовать на стенах в некоторых зонах VIP-зала, но не в туалетах и не на полу. На полу панели были разложены перед последующим монтажом их на стенах, поскольку отделочные работы в VIP-зале еще не завершены", - сказал Жминда.

Ранее саратовское ИА " Свободные новости " опубликовало фотографии кафельной плитки с изображением лица Юрия Гагарина и сообщило, что такую плитку в новом аэропорту "Гагарин" уложили на полу и стенах в туалете VIP-зала.