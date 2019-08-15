Аэропорт Саратова опроверг данные об уложенной в туалете плитке с Гагариным

САРАТОВ, 15 авг - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Информация о том, что на полу в туалете пассажирского терминала нового саратовского аэропорта "Гагарин" уложена плитка с изображением первого космонавта Земли, не соответствует действительности, сообщил РИА Новости представитель воздушной гавани Максим Жминда.
"Данная информация не соответствует действительности. Панели, фотографии которых опубликованы в СМИ, планируется использовать на стенах в некоторых зонах VIP-зала, но не в туалетах и не на полу. На полу панели были разложены перед последующим монтажом их на стенах, поскольку отделочные работы в VIP-зале еще не завершены", - сказал Жминда.
Ранее саратовское ИА "Свободные новости" опубликовало фотографии кафельной плитки с изображением лица Юрия Гагарина и сообщило, что такую плитку в новом аэропорту "Гагарин" уложили на полу и стенах в туалете VIP-зала.
Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об открытии 20 августа аэропорта "Гагарин" у села Сабуровка в 30 километрах от Саратова и закрытии с 21 августа старого аэропорта "Саратов Центральный". Все рейсы из старого в новый аэропорт запланировано перевести с 7.00 мск 20 августа. Первый технический рейс из нового аэропорта намечен на 18 августа.
23 ноября 2018, 15:49РИА НовостиКоды российских аэропортов после присвоения новых имен не изменятся