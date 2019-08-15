В Жуковском ответили на сообщения об ошибках аэропорта при ЧП с А321

Самолет Airbus А-321 авиакомпании "Уральские авиалинии" после аварийной посадки в Жуковском

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Компания-владелец аэропорта Жуковский "Рампорт-Аэро" не отвечает за управление воздушным движением аэродрома, где утром в четверг совершил жесткую посадку самолет А321 из-за попадания чаек в двигатель, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Рампорт-Аэро".

Ранее в СМИ появилась информация, что попадание чаек в двигатель самолета - это ошибка аэропорта Жуковский. По данным неназванных источников СМИ, разгон птиц является обязанностью аэропорта.

"Отметим, что "Рампорт-Аэро" осуществляет наземное обслуживание рейсов гражданской авиации: инфраструктуру терминала, регистрацию пассажиров, обработку багажа, инфраструктуру для пограничного таможенного контроля и др. Управление воздушным движением и поддержание работы аэродрома не относится к компетенции "Рампорт-Аэро", - сказали в компании.

Там отметили, что пассажиры доставлены в аэропорт автобусными рейсами. "В здании аэропорта организована работа медиков и психологов для помощи пассажирам. Прорабатываются варианты отправки пассажиров в точку назначения из другого аэропорта и подготовки необходимого трансфера. В настоящий момент аэропорт Жуковский работает в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе.