Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-15T13:34Z
https://ria.ru/20190815/1557525634.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155752/28/1557522859_0:400:2730:1936_1036x0_80_0_0_1912bba67807708af2b2a5331fe650da.jpg
РИА Новости

В Крыму заявили об отмене рейса в Москву из-за ЧП в Жуковском

11:32 15.08.2019 (обновлено: 13:34 15.08.2019)
281
© АГН "Москва" / Денис ВоронинСамолет Airbus А-321 авиакомпании "Уральские авиалинии" после вынужденной посадки в Жуковском
Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после вынужденной посадки в Жуковском
© АГН "Москва" / Денис Воронин
Самолет Airbus А-321 авиакомпании "Уральские авиалинии" после вынужденной посадки в Жуковском
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости. Пассажиров обратного рейса U6-34 "Уральских авиалиний" из Симферополя в Москву, отмененного после экстренной посадки лайнера в Подмосковье, отправят к месту назначения другими рейсами авиакомпании и ее партнеров, сообщила пресс-служба крымского аэропорта.
Самолет А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" в четверг выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский - Симферополь. По данным Росавиации, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. На взлете, после отрыва от взлетно-посадочной полосы, самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе. Лайнер совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области. По данным Минздрава РФ, были госпитализированы 23 человека, в том числе 9 детей.
Самолет А-321 авиакомпании Уральские авиалинии с пассажирами на борту совершил аварийную посадку в Подмосковье
Вчера, 11:14Сказано в эфире - Радио Sputnik
"В считанные секунды…" Пассажирка А321 рассказала подробности ЧПЭвакуация пассажиров самолета А321, совершившего аварийную посадку близ Жуковского, попала на видео. В эфире радио Sputnik пассажирка лайнера Ирина Усачева рассказала подробности произошедшего.
"Обратный рейс U6-34 из Симферополя был отменен. Представители аэропорта и авиакомпании работают с пассажирами отмененного рейса. Они будут доставлены в Москву другими рейсами авиакомпании и ее партнеров", - сообщили в пресс-службе.
Там добавили, что сотрудники аэропорта также оказывают необходимую помощь встречающим рейс "Уральских авиалиний", который совершил жесткую посадку в Подмосковье.
000230
Обсудить 0
Экстренная посадка самолета в ЖуковскомРосавиацияУральские авиалинииМосковская областьРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после аварийной посадки в Жуковском
В Жуковском ответили на сообщения об ошибках аэропорта при ЧП с А321
РИА
Новости
Аптечка на подстанции скорой и неотложной медицинской помощи
На Кубани восемь человек попали в больницы после ДТП с двумя машинами
Самолет А-321 авиакомпании Уральские авиалинии с пассажирами на борту совершил аварийную посадку в Подмосковье
Пассажиры севшего на поле А321 рассказали, как быстро подоспела помощь
Самолет А-321 авиакомпании Уральские авиалинии с пассажирами на борту совершил аварийную посадку в Подмосковье
Пассажирка аварийно севшего А321 рассказала подробности произошедшего
Лента
новостей
Самолет А-321 авиакомпании Уральские авиалинии с пассажирами на борту совершил аварийную посадку в Подмосковье
Пассажирка аварийно севшего А321 рассказала о задымлении при эвакуации
Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после вынужденной посадки в Жуковском
Полпред в УрФО заявил, что экипаж аварийно севшего А321 действовал слаженно
Обращение экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Стоп-кадр видео
Бишкекский горсуд оставил Атамбаева под стражей до 26 августа
Пассажиры аэроэкспресса
"Аэроэкспресс" во второй половине августа отменит ряд рейсов в Шереметьево
Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после аварийной посадки в Жуковском
В Росавиации рассказали о предыдущем случае столкновения самолета с птицами
Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после вынужденной посадки в Жуковском
Паники на борту экстренно севшего А321 не было, заявил один из пассажиров
Рабочий проводит контроль на приемной станции нефтепровода Дружба
Минск повысит тариф на транзит нефти по "Дружбе" по согласованию с Москвой
Здание Верховной рады Украины в Киеве
В партии Зеленского предложили проект закона о ветеранах
Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после аварийной посадки в Жуковском
Ученый объяснил, как и с какими чайками мог столкнуться самолет в Жуковском
Подготовка к запуску новейшей ракеты Авангард
Россия опережает США по гиперзвуковым технологиям, считают эксперты
Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после аварийной посадки в Жуковском
Пассажиры делали селфи с экипажем после жесткого приземления в Подмосковье
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:29Привлекающих птиц отходов на свалке рядом с Жуковским нет, заявили власти
09:26"Восточный" назвал условие продажи акций из дела Baring Vostok, пишут СМИ
09:24Бишкекский горсуд оставил Атамбаева под стражей до 26 августа
09:19Спасателей направили в четыре района Приморья, где бушует тайфун "Кроса"
09:11Эрдоган распорядился ускорить строительство АЭС
09:08В Роскачестве назвали признаки фейковых отзывов
09:07На Кубани восемь человек попали в больницы после ДТП с двумя машинами
09:06Освобожденный в Гибралтаре танкер с иранской нефтью сменил название
09:02Китайские туристы застряли на границе в Приморье из-за тайфуна
09:00Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов
09:00Санкции США увеличили доходы российских нефтяных компаний, сообщили СМИ
09:00Генконсульство в Гонконге предупредило россиян о готовящихся протестах
08:56В Нижегородской области три человека погибли в ДТП
08:53Эксперт рассказал, почему Зеленский не признает статус Крыма
08:51В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны ВСУ
08:44В Кашмире погибли четверо пакистанских солдат
08:43Тайфун "Кроса" затронет юг Сахалина
08:41В Крыму ответили на отказ Киева снять водную блокаду
08:40Богатейший человек Гонконга призвал прекратить насилие и хаос в городе
08:36США на $4,3 миллиарда сократят расходы на международную помощь, пишут СМИ
Лента новостейМолния