В Крыму заявили об отмене рейса в Москву из-за ЧП в Жуковском

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости. Пассажиров обратного рейса U6-34 "Уральских авиалиний" из Симферополя в Москву, отмененного после экстренной посадки лайнера в Подмосковье, отправят к месту назначения другими рейсами авиакомпании и ее партнеров, сообщила пресс-служба крымского аэропорта.

Самолет А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" в четверг выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский - Симферополь. По данным Росавиации, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. На взлете, после отрыва от взлетно-посадочной полосы, самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе. Лайнер совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области. По данным Минздрава РФ, были госпитализированы 23 человека, в том числе 9 детей.

"Обратный рейс U6-34 из Симферополя был отменен. Представители аэропорта и авиакомпании работают с пассажирами отмененного рейса. Они будут доставлены в Москву другими рейсами авиакомпании и ее партнеров", - сообщили в пресс-службе.