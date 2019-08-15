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РИА Новости

"Аэроэкспресс" во второй половине августа отменит ряд рейсов в Шереметьево

11:27 15.08.2019
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© РИА Новости / Илья ПиталевПассажиры аэроэкспресса
Пассажиры аэроэкспресса
© РИА Новости / Илья Питалев
Пассажиры аэроэкспресса . Архивное фото
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. "Аэроэкспресс", осуществляющий железнодорожные пассажирские перевозки между Москвой и столичными аэропортами, во второй половине августа 2019 года изменит график движения аэроэкспрессов между аэропортом "Шереметьево" и Белорусским вокзалом, отменит часть рейсов и назначит автобусы, сообщила компания в четверг.
"В связи с проведением плановых ремонтных работ на железной дороге с 17 по 31 августа произойдут изменения в графике движения аэроэкспрессов на Шереметьевском направлении, некоторые рейсы будут отменены. Компания организует автобусное сообщение между Белорусским вокзалом и аэропортом "Шереметьево" в период продолжительных отмен", - говорится в сообщении. 
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В ночь с 19 на 20, с 20 на 21, с 21 на 22, с 22 на 23, с 23 на 24, с 26 на 27, с 27 на 28, с 28 на 29, с 29 на 30 и с 30 на 31 августа будут отменены рейсы отправлением в 22:00, 23:30, 0:01, 5:30 и 6:00 с Белорусского вокзала; в 22:30, 23:00, 6:30, 7:00 - из аэропорта "Шереметьево". С корректировками в расписании проследует ряд рейсов.
"Для удобства пассажиров 17-18 и 24-25 августа будет организовано автобусное сообщение между Белорусским вокзалом и аэропортом "Шереметьево". Стоимость проезда составит 300 рублей. Маршрут автобусов пройдет по платной трассе без промежуточных остановок, время в пути составит порядка 40 минут", - добавляется в сообщении.
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Автобусы будут курсировать с 11:40 до 22:00 17 и 24 августа и с 5:30 до 14:30 18 и 25 августа с интервалом отправления 10-20 минут. Отправление автобусов в сторону аэропорта "Шереметьево" будет осуществляться от площади Тверская Застава перед зданием Белорусского вокзала, прибытие в "Шереметьево" - терминал F, зона вылета.
Место посадки в автобус из аэропорта в сторону Москвы будет отмечено указателями и будет находиться за зданием терминала "Аэроэкспресс". Прибытие на Белорусский вокзал произойдет также на площадь Тверская Застава перед зданием вокзала. Для посадки в автобус необходимо купить билет по тарифу компенсационный в кассе или у мобильного кассира в день поездки.
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АэроэкспрессМоскваШереметьево (аэропорт)Общество
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