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РИА Новости

СМИ узнали о ребенке Евгении Васильевой от суррогатной матери

11:32 15.08.2019 (обновлено: 14:49 15.08.2019)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗаседание суда по делу Евгении Васильевой
Заседание суда по делу Евгении Васильевой
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. У бывшей главы департамента имущественных отношений Министерства обороны Евгении Васильевой есть ребенок, рожденный суррогатной матерью, сообщило Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник.
По словам собеседника агентства, в прошлом году Васильева обратилась в Хамовнический загс с заявлением о регистрации мальчика, рожденного по программе суррогатного материнства. Себя она просила записать как мать ребенка.
Экс-чиновница министерства обороны РФ Евгения Васильева. Архивное фото
22 апреля 2016, 19:07РИА Новости
Евгения Васильева занялась ювелирным бизнесомЭкс-чиновница Минобороны, фигурантка дела "Оборонсервиса" запускает производство украшений. Компания под брендом EVA начала набор дизайнеров и ювелиров. Планируется, что цех начнет работу в середине лета.
Несмотря на то что суррогатная мать дала на это согласие, в загсе бывшей чиновнице отказали, отметив, что родителями ребенка, рожденного суррогатной матерью, могут быть записаны только супруги, а Васильева на момент рождения мальчика в браке не состояла.
В результате Васильева обратилась в Мещанский районный суд, который удовлетворил ее иск и обязал загс выдать все необходимые документы.
Адвокат бывшей чиновницы Хасан-Али Бороков отказался прокомментировать это сообщение.
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Евгения ВасильеваМоскваОбщество
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