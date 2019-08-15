СМИ узнали о ребенке Евгении Васильевой от суррогатной матери

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. У бывшей главы департамента имущественных отношений Министерства обороны Евгении Васильевой есть ребенок, рожденный суррогатной матерью, сообщило Агентство городских новостей У бывшей главы департамента имущественных отношений Министерства обороны Евгении Васильевой есть ребенок, рожденный суррогатной матерью, сообщило Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, в прошлом году Васильева обратилась в Хамовнический загс с заявлением о регистрации мальчика, рожденного по программе суррогатного материнства. Себя она просила записать как мать ребенка.

Несмотря на то что суррогатная мать дала на это согласие, в загсе бывшей чиновнице отказали, отметив, что родителями ребенка, рожденного суррогатной матерью, могут быть записаны только супруги, а Васильева на момент рождения мальчика в браке не состояла.

В результате Васильева обратилась в Мещанский районный суд, который удовлетворил ее иск и обязал загс выдать все необходимые документы.