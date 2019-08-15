Пассажирка аварийно севшего А321 рассказала подробности произошедшего

Самолет А-321 авиакомпании "Уральские авиалинии" с пассажирами на борту совершил аварийную посадку в Подмосковье

Самолет А-321 авиакомпании "Уральские авиалинии" с пассажирами на борту совершил аварийную посадку в Подмосковье

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Пассажирка лайнера, совершившего жесткую посадку в Жуковском, рассказала журналистам, что летела на отдых, но теперь не решится путешествовать самолетами.

"Мы летели в отпуск, но теперь решили отдохнуть в Москве. Я думаю, что каждый человек на нашем месте так бы и сделал. Возможно, что я пока что вообще не решусь летать", — сказала Екатерина Свечникова.

Она рассказала, что не видела никаких птиц, которые могли бы попасть в двигатель самолета.

"Сначала мы думали, что все сейчас пройдет, толчки прекратятся и мы взлетим выше и все будет хорошо, но мы начали снижение", — добавила пассажирка.

Самолет А321 "Уральских авиалиний" выполнял рейс Москва — Симферополь, на его борту находились 234 человека, в том числе семь членов экипажа.

Сразу после взлета самолет столкнулся со стаей чаек. Птицы попали в двигатели, что привели к перебоям в их работе. Пилоты решили совершить экстренную посадку в кукурузном поле возле деревни Рыбинское. Лайнер приземлился с убранным шасси.

Пассажиров эвакуировали по надувным трапам. По данным Минздрава, 23 человека госпитализировали, в том числе девять детей.