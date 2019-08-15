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РИА Новости

Лавров оценил ситуацию с подписанием мирного договора с Японией

11:15 15.08.2019 (обновлено: 14:49 15.08.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с участниками Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов" в Солнечногорске
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с участниками Всероссийского молодежного образовательного форума Территория смыслов в Солнечногорске
© РИА Новости / Илья Питалев
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская область), 15 авг - РИА Новости. Подписание мирного договора с Японией упирается в нежелание Токио признать итоги Второй мировой войны, касающиеся принадлежности Курил, но ситуация не является тупиковой, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".
"Пока все упирается в нежелание наших японских коллег признать итоги Второй мировой войны, тем самым препятствуя подписанию мирного договора. Я не думаю, что ситуация тупиковая, мы руководствуемся поручениями, которые нам дает президент по итогам своих переговоров с японским премьер-министром. Поручения нацеливают нас на продолжение развития отношений с Японией во всех областях", - сказал Лавров.
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Глава российского МИД также отметил, что Москве необходимо понять, насколько самостоятельна Япония во внешней политике с учетом ее сильной зависимости от США.
"Мы хотим хороших отношений с нашим японским соседом, для этого нам нужно понять, готова ли Япония признать итоги Второй мировой войны... Во-вторых, нам нужно понять, насколько Япония будет самостоятельна в вопросах внешней политики и в решении вопросов безопасности, учитывая сильнейшую зависимость Токио от Вашингтона в связи с договором о военно-политическом союзе 1960 года, который воплощен уже в материальном и очень глубоком присутствии США на японских островах", - пояснил он.
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Также РФ не может не учитывать курс Токио при голосовании по дискуссионным вопросам в ООН и в реализации санкций против Москвы, отметил министр.
"Мы не можем закрывать глаза на то, что по всем тем вопросам, которые носят принципиальный характер и вызывают противоречие в ООН, Япония голосует с Соединенными Штатами против РФ, и, конечно, не можем закрывать глаза на то, что Япония присоединилась, пусть и в усеченном варианте, к неправомерным, нелегитимным односторонним санкциям, которые были наложены Западом на Российскую Федерацию, прежде всего за то, что мы защитили наших соотечественников в Крыму", - добавил Лавров.
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Япония претендует на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась.
СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.
Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.
В Сингапуре 14 ноября 2018 года прошла встреча лидеров России и Японии Владимира Путина и Синдзо Абэ. По итогам японский премьер заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной декларации 1956 года.
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Обсуждение мирного договора России и ЯпонииСергей ЛавровЯпонияТокиоВ мире
Популярные комментарии
Япония не успокоится пока не получит эти острова. И получит, это вопрос времени. Аляску отдали, и Курилы отдадим, и Сахалин. Крым тоже турки отожмут... И Калининград потеряем. Тайгу китайцы уже вырубили. Не можем мы хранить свое добро. Печально, но факт(
15 августа, 12:52
Марианна Березина
3631153100
Война все давно расставила по своим местам. России давно нужно было развивать эту часть своей территории, вместо того, чтобы строить европейскую картинку бытия Прибалтике, промышленность на Украине. Сколько потеряно денег, времени, людей. Давно бы уже был бы и мост на Сахалине и развитие железнодорожное движение по всей России. 🤦‍♀️
15 августа, 11:32
ТЧТатьяна Чувилова
11931104
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