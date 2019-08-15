Украинские саперы за сутки обнаружили 33 боеприпаса в Станице Луганской

КИЕВ, 15 авг - РИА Новости. Украинские саперы за минувшие сутки обнаружили 33 взрывоопасных предмета в поселке Станица Луганская и Новоайдарском районе Луганской области, сообщила в четверг пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
В 2015 году в результате боевых действий был разрушен мост через Северский Донец на пункте пропуска "Станица Луганская". Самопровозглашенная ЛНР и Киев договорились о ремонте моста на КПП "Станица Луганская". С 1 августа начались работы по разминированию перед ремонтом моста.
"Четырнадцатого августа пиротехнические расчеты Госслужбы Украины по ЧС проверили местность в поселке Станица Луганская и в Новоайдарском районе. В общем было обследовано 0,34 га территории области, где были обнаружены, изъяты и уничтожены 33 единицы взрывоопасных предметов, а именно: 27 артиллерийских снарядов, три минометные мины и три ручных гранаты", - говорится в сообщении.
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