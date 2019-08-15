Украинские саперы за сутки обнаружили 33 боеприпаса в Станице Луганской

КИЕВ, 15 авг - РИА Новости. Украинские саперы за минувшие сутки обнаружили 33 взрывоопасных предмета в поселке Станица Луганская и Новоайдарском районе Луганской области, сообщила в четверг пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В 2015 году в результате боевых действий был разрушен мост через Северский Донец на пункте пропуска "Станица Луганская". Самопровозглашенная ЛНР и Киев договорились о ремонте моста на КПП "Станица Луганская". С 1 августа начались работы по разминированию перед ремонтом моста.