Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-15T11:50Z
https://ria.ru/20190815/1557524600.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/152492/05/1524920576_0:0:1280:720_1036x0_80_0_0_e1d5690472cfd3709e4b724b31f2bc6f.jpg
РИА Новости

Россия опережает США по гиперзвуковым технологиям, считают эксперты

11:10 15.08.2019 (обновлено: 11:50 15.08.2019)
1833
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкПодготовка к запуску новейшей ракеты "Авангард"
Подготовка к запуску новейшей ракеты Авангард
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Подготовка к запуску новейшей ракеты "Авангард". Архивное фото
МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Россия не ворует у США технологии гиперзвукового оружия, а наоборот, является лидером в этой области, что подтверждается наличием у РФ такого вооружения, аналогов которого нет у США, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон обвинил Россию в краже американских технологий, связанных с созданием в том числе гиперзвукового оружия.
Здание Государственной Думы в Москве
Вчера, 09:25РИА Новости
В ГД ответили на слова Болтона о краже технологий для гиперзвукового оружия
Создать гиперзвуковое оружие невозможно, если просто пытаться применять уже существующие технологии, для этого требуется параллельное развитие нескольких сфер экономики и науки, таких, как материаловедение и точная механика, считает российский военный эксперт Игорь Коротченко.
"Почему тогда этих образцов в Америке до сих пор нет, а у нас есть? Это говорит о том, что мы реально опережаем США и в области гиперзвука, и в области новых средств доставки, где мы реализуем просто свои собственные наработки. А заявления Болтона - это очередной пример антироссийской риторики со стороны высших должностных лиц США", - сказал Коротченко.
Он также не исключил, что Болтон, заявляя о том, что Россия "ворует" технологии, мог оправдываться перед американскими налогоплательщиками за отсутствие у США такого вооружения.
Выставка Сделано в Америке у здания Белого дома в Вашингтоне
14 августа, 00:50РИА Новости
СМИ: США усомнились в продлении СНВ-3 из-за российских гиперзвуковых ракет
Российский военный эксперт, член экспертного совета при коллегии Военно-промышленной комиссии Виктор Мураховский считает, что основные элементы технологий, необходимые для движения на гиперзвуке, были отработаны еще в СССР. Тогда теплозащитные материалы были созданы для многоразового космического корабля "Буран", который входил в атмосферу на гиперзвуковой скорости.
Кроме того, современные межконтинентальные баллистические ракеты, стоящие на вооружении в России, также оснащены боевыми блоками, которые входят в атмосферу на гиперзвуке, отметил эксперт.
"И понятно, что ключевые элементы, например, теплоизолирующие и теплозащитные материалы, которые выдерживают температуры в тысячи градусов, в те времена еще начали отрабатывать. Сегодня возникла мысль об управляемом гиперзвуковом таком блоке", - рассказал Мураховский.
Эксперт считает, что физика атмосферы и движения в ней на гиперзвуке одинакова в любой точке земного шара, поэтому американское гиперзвуковое оружие вряд ли будет кардинальным образом отличаться от российского. Он отметил при этом, что Россия уже начала серийное производство гиперзвуковых блоков "Авангард", приступила к опытно-боевой эксплуатации аэробаллистической гиперзвуковой ракета "Кинжал" и скоро начнет производство гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон".
"Мы в практике их опередили. Я так думаю, что по этапу их работ, где все пока еще на уровне эскизов и первых опытных образцов, как минимум, 5-7 лет им еще предстоит пройти, чтобы получить реальное изделие", - добавил Мураховский.
733001629
Обсудить 8
Виктор МураховскийДжон БолтонИгорь КоротченкоРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Здание Государственной Думы в Москве
В ГД ответили на слова Болтона о краже технологий для гиперзвукового оружия
РИА
Новости
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с участниками Всероссийского молодежного образовательного форума Территория смыслов в Солнечногорске
Лавров оценил ситуацию с подписанием мирного договора с Японией
Старый город в Риге
Посольство России высмеяло Латвию из-за реакции на передачу "России 24"
Вид на Землю с борта МКС снятый космонавтом Роскосмоса Олегом Артемьевым
Американские военные заявили о взрыве европейской ракеты в космосе
Лента
новостей
Самолет А-321 авиакомпании Уральские авиалинии с пассажирами на борту совершил аварийную посадку в Подмосковье
Экипаж аварийно севшего в Подмосковье А321 попал в базу сайта "Миротворец"
Вывеска у входа в здание, в котором располагается постоянное представительство Российской Федерации при Совете Европы в Страсбурге
В СФ ответили на слова Болтона о краже технологий для гиперзвукового оружия
Президент США Дональд Трамп
WSJ узнала о желании Трампа купить Гренландию
Нефтяной станок-качалка
Санкции США увеличили доходы российских нефтяных компаний, сообщили СМИ
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД раскритиковал обвинения в адрес России в запугивании семей пилотов НАТО
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
В Крыму оценили стратегию Зеленского по "возвращению" полуострова
Флаги США и КНР на повозке велорикши в Пекине, Китай
В Пекине заявили, что вынуждены принять контрмеры на новые пошлины США
Банкноты долларов США
Богатейшие люди мира потеряли 18 миллиардов долларов за день
Вокалист группы Little Big Илья Прусикин
"Ильич" из Little Big стал сотрудником "Связного" после проигранного спора
Видеотрансляция пуска ракеты комплекса Авангард с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком в Национальном центре управления обороной РФ
США заразились "комплексом жертвы". Кто виноват?
Ракетный комплекс средней дальности РСД-10 в музее на полигоне Капустин Яр
Меркель обвинила Россию в распаде ДРСМД
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:29Привлекающих птиц отходов на свалке рядом с Жуковским нет, заявили власти
09:26"Восточный" назвал условие продажи акций из дела Baring Vostok, пишут СМИ
09:24Бишкекский горсуд оставил Атамбаева под стражей до 26 августа
09:19Спасателей направили в четыре района Приморья, где бушует тайфун "Кроса"
09:11Эрдоган распорядился ускорить строительство АЭС
09:08В Роскачестве назвали признаки фейковых отзывов
09:07На Кубани восемь человек попали в больницы после ДТП с двумя машинами
09:06Освобожденный в Гибралтаре танкер с иранской нефтью сменил название
09:02Китайские туристы застряли на границе в Приморье из-за тайфуна
09:00Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов
09:00Санкции США увеличили доходы российских нефтяных компаний, сообщили СМИ
09:00Генконсульство в Гонконге предупредило россиян о готовящихся протестах
08:56В Нижегородской области три человека погибли в ДТП
08:53Эксперт рассказал, почему Зеленский не признает статус Крыма
08:51В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны ВСУ
08:44В Кашмире погибли четверо пакистанских солдат
08:43Тайфун "Кроса" затронет юг Сахалина
08:41В Крыму ответили на отказ Киева снять водную блокаду
08:40Богатейший человек Гонконга призвал прекратить насилие и хаос в городе
08:36США на $4,3 миллиарда сократят расходы на международную помощь, пишут СМИ
Лента новостейМолния