Россия опережает США по гиперзвуковым технологиям, считают эксперты

МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Россия не ворует у США технологии гиперзвукового оружия, а наоборот, является лидером в этой области, что подтверждается наличием у РФ такого вооружения, аналогов которого нет у США, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон обвинил Россию в краже американских технологий, связанных с созданием в том числе гиперзвукового оружия.

Создать гиперзвуковое оружие невозможно, если просто пытаться применять уже существующие технологии, для этого требуется параллельное развитие нескольких сфер экономики и науки, таких, как материаловедение и точная механика, считает российский военный эксперт Игорь Коротченко.

"Почему тогда этих образцов в Америке до сих пор нет, а у нас есть? Это говорит о том, что мы реально опережаем США и в области гиперзвука, и в области новых средств доставки, где мы реализуем просто свои собственные наработки. А заявления Болтона - это очередной пример антироссийской риторики со стороны высших должностных лиц США", - сказал Коротченко.

Он также не исключил, что Болтон, заявляя о том, что Россия "ворует" технологии, мог оправдываться перед американскими налогоплательщиками за отсутствие у США такого вооружения.

Российский военный эксперт, член экспертного совета при коллегии Военно-промышленной комиссии Виктор Мураховский считает, что основные элементы технологий, необходимые для движения на гиперзвуке, были отработаны еще в СССР. Тогда теплозащитные материалы были созданы для многоразового космического корабля "Буран", который входил в атмосферу на гиперзвуковой скорости.

Кроме того, современные межконтинентальные баллистические ракеты, стоящие на вооружении в России, также оснащены боевыми блоками, которые входят в атмосферу на гиперзвуке, отметил эксперт.

"И понятно, что ключевые элементы, например, теплоизолирующие и теплозащитные материалы, которые выдерживают температуры в тысячи градусов, в те времена еще начали отрабатывать. Сегодня возникла мысль об управляемом гиперзвуковом таком блоке", - рассказал Мураховский.

Эксперт считает, что физика атмосферы и движения в ней на гиперзвуке одинакова в любой точке земного шара, поэтому американское гиперзвуковое оружие вряд ли будет кардинальным образом отличаться от российского. Он отметил при этом, что Россия уже начала серийное производство гиперзвуковых блоков "Авангард", приступила к опытно-боевой эксплуатации аэробаллистической гиперзвуковой ракета "Кинжал" и скоро начнет производство гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон".