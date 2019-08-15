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РИА Новости

Россияне назвали размер справедливой зарплаты

11:07 15.08.2019 (обновлено: 17:50 15.08.2019)
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© Depositphotos / FascinadoraРоссийские рубли
Российские рубли
© Depositphotos / Fascinadora
Российские рубли. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Россияне назвали зарплату в 66 тысяч рублей в месяц справедливой и достойной, следует из результатов исследования компании "Сбербанк страхование жизни".
"Эта сумма достаточна для того, чтобы удовлетворять текущие потребности на достойном уровне, копить на крупные покупки и откладывать деньги на будущее", — говорится в сообщении.
При этом медианное значение оценки справедливой зарплаты — около 50 тысяч рублей, то есть половина опрошенных назвала цифру больше, половина — меньше.
Эта цифра почти совпадает с текущей средней зарплатой в июне, которая, согласно подсчетам Росстата, составила 49,84 тысячи рублей.
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Авторы исследования отмечают, что оценка уровня достойной зарплаты менялась в зависимости от пола, возраста, уровня образования, доходов и места жительства.
Так, мужчины называли сумму в 68,6 тысячи рублей, а женщины — 64,2 тысячи.
Россияне 18-30 лет оценивали справедливую оплату труда в 56,2 тысячи рублей, а более старшее поколение (40-50 лет) — в 67,2 тысячи.
Граждане со средним и неполным средним образованием считают достойной зарплату в размере 61,1 тысячи рублей, а с высшим образованием — 68,4 тысячи.
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Отмечается, что наивысшие оценки давали обеспеченные россияне, которые могут позволить себе крупные покупки. Для них справедливая зарплата равна 78 тысячам рублей.
Различаются оценки и в зависимости от места жительства. Так, москвичи назвали сумму в размере 99 тысяч, жители Санкт-Петербурга и Владивостока — 77 тысяч, Хабаровска — 75 тысяч.
В Воронеже и Астрахани считают достойной зарплату в размере 60 тысяч рублей, в Волгограде — 59 тысяч, в Липецке и Пензе — 58 тысяч.
Исследование прошло летом этого года в 37 городах с населением более 500 тысяч человек, а также в Грозном и Севастополе методом телефонного опроса. В каждом населенном пункте опросили не менее 350 респондентов.
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Популярные комментарии
Все зарплаты справедливы. Что заработал, то и получил.
15 августа, 11:13
и.игорь .
36102042225
Сечин и Ротенберги тоже примерно эту сумму назвали?
15 августа, 11:34
ХоХочу официально заявить, что
18194111014
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