Россияне назвали размер справедливой зарплаты

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Россияне назвали зарплату в 66 тысяч рублей в месяц справедливой и достойной, следует из результатов исследования компании "Сбербанк страхование жизни".

"Эта сумма достаточна для того, чтобы удовлетворять текущие потребности на достойном уровне, копить на крупные покупки и откладывать деньги на будущее", — говорится в сообщении.

При этом медианное значение оценки справедливой зарплаты — около 50 тысяч рублей, то есть половина опрошенных назвала цифру больше, половина — меньше.

Эта цифра почти совпадает с текущей средней зарплатой в июне, которая, согласно подсчетам Росстата, составила 49,84 тысячи рублей.

Авторы исследования отмечают, что оценка уровня достойной зарплаты менялась в зависимости от пола, возраста, уровня образования, доходов и места жительства.

Так, мужчины называли сумму в 68,6 тысячи рублей, а женщины — 64,2 тысячи.

Россияне 18-30 лет оценивали справедливую оплату труда в 56,2 тысячи рублей, а более старшее поколение (40-50 лет) — в 67,2 тысячи.

Граждане со средним и неполным средним образованием считают достойной зарплату в размере 61,1 тысячи рублей, а с высшим образованием — 68,4 тысячи.

Отмечается, что наивысшие оценки давали обеспеченные россияне, которые могут позволить себе крупные покупки. Для них справедливая зарплата равна 78 тысячам рублей.

Различаются оценки и в зависимости от места жительства. Так, москвичи назвали сумму в размере 99 тысяч, жители Санкт-Петербурга и Владивостока — 77 тысяч, Хабаровска — 75 тысяч.

В Воронеже и Астрахани считают достойной зарплату в размере 60 тысяч рублей, в Волгограде — 59 тысяч, в Липецке и Пензе — 58 тысяч.