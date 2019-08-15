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РИА Новости

Паники на борту экстренно севшего А321 не было, заявил один из пассажиров

11:00 15.08.2019
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© АГН "Москва" / Денис ВоронинСамолет Airbus А-321 авиакомпании "Уральские авиалинии" после вынужденной посадки в Жуковском
Самолет Airbus А-321 авиакомпании Уральские авиалинии после вынужденной посадки в Жуковском
© АГН "Москва" / Денис Воронин
Самолет Airbus А-321 авиакомпании "Уральские авиалинии" после вынужденной посадки в Жуковском
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Паники на борту жестко приземлившегося в Подмосковье самолета не было, некоторые пассажиры кричали, рассказал журналистам летевший этим рейсом Степан Акопян.
"Ничего не загорелось, вранье. Все нормально было. Паники не было, был крик", - заявил он.
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Акопян добавил, что летел без багажа, планирует ехать в другой аэропорт и брать билет на ближайший рейс в Симферополь.
Самолет А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" в четверг выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский - Симферополь. По данным Росавиации, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. На взлете, после отрыва от взлетно-посадочной полосы, самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе. Лайнер совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области. По данным Минздрава РФ, были госпитализированы 23 человека, в том числе 9 детей.
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Экстренная посадка самолета в ЖуковскомУральские авиалинииМосковская областьЖуковскийПроисшествия
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