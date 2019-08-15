Паники на борту экстренно севшего А321 не было, заявил один из пассажиров

"Ничего не загорелось, вранье. Все нормально было. Паники не было, был крик", - заявил он.

Акопян добавил, что летел без багажа, планирует ехать в другой аэропорт и брать билет на ближайший рейс в Симферополь.

Самолет А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" в четверг выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский - Симферополь. По данным Росавиации, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. На взлете, после отрыва от взлетно-посадочной полосы, самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе. Лайнер совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Московской области. По данным Минздрава РФ, были госпитализированы 23 человека, в том числе 9 детей.