Поисковики нашли кепку пропавшего в лесу под Омском трехлетнего мальчика

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. В ходе поисков трехгодовалого мальчика, пропавшего во вторник в лесу в Омской области, найдена его кепка, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Ранее сообщалось, что мальчик пропал днем 13 августа. Родители оставили его одного в салоне машины и ушли собирать ягоды. Вернувшись, они обнаружили пропажу сына. По факту исчезновения мальчика СК возбудил уголовное дело. Сейчас мальчика ищут около 600 полицейских, волонтеров, местных жителей, вертолет Росгвардии, два частных самолета. В поисковом отряде "Лиза Алерт Омск" сообщили, что на подмогу прибыли пилот беспилотного летательного аппарата и картограф из Москвы, а также члены "Лиза Алерт" из Новосибирской области. Поиски не прекращались и ночью.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил подключить дополнительные силы и средства для круглосуточного поиска. Проконтролировать расследование уголовного дела было поручено центральному аппарату ведомства.

"В ходе поисковых работ на удалении от автомобиля найдена кепка мальчика, которую опознал отец", - говорится в сообщении.

Как сообщается, к месту происшествия выехали следователи из Москвы, направлены передвижные криминалистические лаборатории. Для поиска ребенка и его следов будут применены дополнительные технические средства. Бастрыкин поручил криминалистам использовать весь криминалистический потенциал для скорейшего установления местонахождения ребенка.

Одновременно с этим глава ведомства потребовал от руководства областного следственного управления принять все необходимые меры для того, чтобы установить причины и обстоятельства исчезновения мальчика.