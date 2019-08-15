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РИА Новости

Поисковики нашли кепку пропавшего в лесу под Омском трехлетнего мальчика

10:59 15.08.2019 (обновлено: 14:49 15.08.2019)
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© РИА Новости / Нина ЗотинаШеврон поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт"
Шеврон поисково-спасательного отряда Лиза Алерт
© РИА Новости / Нина Зотина
Шеврон поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" . Архивное фото
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. В ходе поисков трехгодовалого мальчика, пропавшего во вторник в лесу в Омской области, найдена его кепка, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
Ранее сообщалось, что мальчик пропал днем 13 августа. Родители оставили его одного в салоне машины и ушли собирать ягоды. Вернувшись, они обнаружили пропажу сына. По факту исчезновения мальчика СК возбудил уголовное дело. Сейчас мальчика ищут около 600 полицейских, волонтеров, местных жителей, вертолет Росгвардии, два частных самолета. В поисковом отряде "Лиза Алерт Омск" сообщили, что на подмогу прибыли пилот беспилотного летательного аппарата и картограф из Москвы, а также члены "Лиза Алерт" из Новосибирской области. Поиски не прекращались и ночью.
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Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил подключить дополнительные силы и средства для круглосуточного поиска. Проконтролировать расследование уголовного дела было поручено центральному аппарату ведомства.
"В ходе поисковых работ на удалении от автомобиля найдена кепка мальчика, которую опознал отец", - говорится в сообщении.
Как сообщается, к месту происшествия выехали следователи из Москвы, направлены передвижные криминалистические лаборатории. Для поиска ребенка и его следов будут применены дополнительные технические средства. Бастрыкин поручил криминалистам использовать весь криминалистический потенциал для скорейшего установления местонахождения ребенка.
Одновременно с этим глава ведомства потребовал от руководства областного следственного управления принять все необходимые меры для того, чтобы установить причины и обстоятельства исчезновения мальчика.
Работы по поиску ребенка не прекращаются ни на минуту, подчеркнули в ведомстве.
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Поиски пропавшего под Омском ребенкаРосгвардияСледственный комитет РФАлександр БастрыкинМоскваНовосибирская областьРоссияПроисшествия
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