Украинские силовики обстреляли район проведения ремонтных работ в Донбассе

ДОНЕЦК, 15 авг - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли район проведения коммунальщиками ремонтных работ в Донбассе, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Вооруженные формирования Украины препятствуют проведению восстановительных работ второго донецкого водопровода в населенном пункте Крутая Балка. Сегодня в 9.50 по району проведения ремонтных работ был открыт огонь из стрелкового оружия... По предварительным данным, повреждений и пострадавших нет", - заявил представитель ведомства.
В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что украинские силовики ранее согласовали режим тишины для проведения работ.
11 февраля 2018, 10:00РИА НовостиМинские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru