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РИА Новости

Украинские силовики обстреляли район проведения ремонтных работ в Донбассе

10:58 15.08.2019
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CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові військаВоеннослужащие армии Украины
Военнослужащие армии Украины
CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові війська
Военнослужащие армии Украины. Архивное фото
ДОНЕЦК, 15 авг - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли район проведения коммунальщиками ремонтных работ в Донбассе, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Вооруженные формирования Украины препятствуют проведению восстановительных работ второго донецкого водопровода в населенном пункте Крутая Балка. Сегодня в 9.50 по району проведения ремонтных работ был открыт огонь из стрелкового оружия... По предварительным данным, повреждений и пострадавших нет", - заявил представитель ведомства.
В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что украинские силовики ранее согласовали режим тишины для проведения работ.
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11 февраля 2018, 10:00РИА Новости
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