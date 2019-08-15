Украинские силовики обстреляли район проведения ремонтных работ в Донбассе

ДОНЕЦК, 15 авг - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли район проведения коммунальщиками ремонтных работ в Донбассе, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"Вооруженные формирования Украины препятствуют проведению восстановительных работ второго донецкого водопровода в населенном пункте Крутая Балка. Сегодня в 9.50 по району проведения ремонтных работ был открыт огонь из стрелкового оружия... По предварительным данным, повреждений и пострадавших нет", - заявил представитель ведомства.